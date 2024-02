WENT: guarda in anteprima il video “Idealizzami”

Disponibile in anteprima il videoclip di Idealizzami, brano dell’artista pugliese di stanza a Milano Went che anticipa l’omonimo EP d’esordio in uscita il 12 marzo.

Il tema centrale del brano, nonché il punto di partenza per l’ideazione del videoclip, è rappresentato dal dolore e dal silenzio derivati da un’improvvisa, ma condivisa separazione di una coppia.

I singoli non hanno mai avuto modo di guardarsi negli occhi per dirsi addio, né hanno accolto la possibilità di prendersi il giusto tempo per metabolizzare la rottura: è un irrimediabile punto di non ritorno per entrambi.

Seppur nelle separazioni di coppia la sofferenza sia condivisa da entrambe le parti, questa può emergere in modalità e tempistiche diverse: entrambi sono nello stesso luogo, eppure vivono le proprie emozioni e i propri sentimenti in maniera totalmente opposta.



La parte maschile cade in uno stato di silenzio e di apatia predominante; da qui deriva il suo non apparire particolarmente turbato dagli eventi vissuti. In netto contrasto, la donna è dominata da sentimenti di dolore e di disperazione: piange, si dimena e stringe una bambola, la quale rappresenta la sé stessa felice e completa del passato. Con fare frenetico cerca poi di riempire dei calici con dell’acqua, cercando ricostruirsi e di recuperare tutto ciò che le sembra perso con la fine della relazione, ma questo non le provoca alcun sollievo. Prova poi ad applicarci su dei cerotti, ma anche questo non funziona: la ferita non guarisce, continua a sanguinare e il dolore persiste.

Nel frattempo, la figura del protagonista aleggia nella sua vita come fosse una presenza fastidiosamente irremovibile. Proprio nel momento in cui sembra esser riuscita nel suo processo di ripresa, quella presenza si fa più vicina: mossa dalla paura di riprovare un dolore quasi superato, la percepisce e si volta lentamente verso di essa.

CHI È WENT?

“Affogo i miei testi tra le acque di casa mia, la Puglia, li deformo in un’onda alternative pop sotto la grigia pioggia londinese e li faccio riemergere con me, oggi, a Milano. Classe 1996, ho del “lontano da casa” la filigrana dei fogli su cui ho scritto e composto i miei pezzi e oggi dentro ci ritrovo tutto: il viaggio, i risultati, ciò che ho superato e ciò che ho idealizzato, ricostruendo e riscoprendo me stesso, brano dopo brano”.

Went, cantautore e musicista, nato nel 1996 in Puglia, prima Londra ora Milano. Affoga i suoi testi tra le acque di casa e la pioggia di quella Londra dove ha vissuto e ha fatto sua quell’ondata alternative pop che oggi abita il suo disco d’esordio, “Idealizzami”, il risultato di anni di silenzio alla ricerca di un nuovo porto sicuro, nato dalla collaborazione con il duo RGB Prisma, Marco Menchise e Giuliano Vozella e preceduto dai singoli ‘tornare’ e ‘vino rosso’.

CREDITS

Scritta da P.Emanuele Porrelli, Marco Menchise

Testo di: P.Emanuele Porrelli

Prodotta da P.Emanuele Porrelli, Marco Menchise, Claudio La Rocca, Stefano De Vivo

Registrato presso: TryTryAgain Studio

Mix: Giuliano Vozella (TryTryAgain Studio)

Master: VDSS Recording Studio

Regia e montaggio: Massimo Scarabaggio

Con: Nina Martorana e P.Emanuele Porrelli

Label: Needa

Distributore: Altafonte

Release coordinator & Management: Trulletto Records