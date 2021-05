WEEZER: è uscito il quindicesimo album “Van Weezer”

E’ arrivato finalmente il momento di dare il benvenuto al tanto atteso omaggio dei Weezer al metal : il nuovo album “Van Weezer” uscito il 7 maggio su etichetta Crush Music/Atlantic Records.

“Van Weezer”, quindicesimo album in studio della band , è prodotto da Suzy Shinn (Panic! At The Disco, Fall Out Boy). L’ispirazione alla base del nuovo album arriva dalle radici musicali metal della band. Cos’ha a che fare il metal con i Weezer? Molto più di quanto è possibile immaginare. Rivers è un grande fan dei KISS, Brian adora i Black Sabbath, Pat ama Van Halen e Rush e Scott è da sempre fan degli Slayer e dei Metallica. L’ultima volta che l’hard rock è entrato nella musica dei Weezer è stato nel 2002 con l’amato album “Maladroit”. “Van Weezer” eleva ai massimi livelli il suono di quell’album, grazie anche alla produzione di Suzy Shinn.

Oltre ai singoli “Hero”, “Beginning Of The End” e “End Of The Game”, “Van Weezer” include anche la prima versione inedita di “Sheila Can Do It”, brano originariamente composto durante le sessioni per “Pinkerton” nel 1996. Presente anche “Blue Dream”, canzone presentata durante l’ultimo episodio dei Simpsons del 2020.

“Van Weezer” segue la pubblicazione del primo album orchestrale della band “OK Human”. Il primo singolo estratto da “OK Human”, “All My Favorite Songs” ha conquistato la posizione #1 della classifica radiofonica Triple A in US ed è attualmente in crescita nella Top 5 della classifica Alternative.

Dal loro debutto nel 1994 i Weezer hanno venduto ad oggi più di 10 milioni di album in US e oltre 35 milioni di album in tutto il mondo. Nel loro catalogo le megahit “Buddy Holly”, “Undone (The Sweater Song)”, “Say It Ain’t So”, “El Scorcho”, “Hash Pipe”, “Island In The Sun”, “Beverly Hills”, “Pork and Beans” e molte altre.