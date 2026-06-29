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VIRGINIA FROM J: guarda in anteprima il video “La pelle”

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E’ uscito il 24 aprile 2026 (distr. Believe Music Italia) il primo EP di Virginia From J“Nella corrente”, questo il titolo della raccolta, rappresenta l’emersione di materiale scritto nel tempo e rimasto in attesa di trovare una forma compiuta. Composto da tre brani, di cui due già pubblicati in autonomia e senza alcun supporto promozionale, “Nella corrente” segna il passaggio da una dimensione privata e sommersa a una più esposta e condivisa.

La ricerca sonora si sviluppa in un equilibrio tra alt-pop e alt-rock, con un’impronta essenziale e non patinata, costruita insieme ai produttori Giuliano Vozella e Claudio La Rocca, che hanno contribuito a definire un’identità musicale coerente con l’immaginario dell’artista. Le atmosfere si muovono tra aperture ariose e momenti più raccolti, sostenute da chitarre espressive, una sezione ritmica avvolgente — con Antonio Petruzzelli al basso e Stefano Prezzi alla batteria — e stratificazioni vocali che amplificano il senso di profondità e sospensione.

I tre brani, pur nella loro autonomia, si riflettono come variazioni sul tema del rapporto con sé e con l’altro: la difficoltà di riconoscersi, la sensibilità come condizione che attraversa e talvolta travolge, fino al conflitto tra intenzione e azione quando la cura dell’altro entra in tensione con il proprio sentire. Una scrittura che procede per immagini evocative e lascia spazio all’interpretazione, restituendo un’esperienza emotiva continua, in cui la lingua italiana si inserisce in un ambiente sonoro internazionale.

VIRGINIA FROM J

Virginia From J è una cantautrice dal sound alt-pop/alt-rock che porta in superficie anni di scrittura sommersa, trasformandoli in un debutto intimo e necessario.

Dal 2017 al 2025 fa parte di una band attiva sulla scena underground milanese, esibendosi dal vivo e partecipando a diversi concorsi sul territorio. Intanto, continua a scrivere e a custodire un repertorio personale che resta inedito, lontano dal progetto della band, e che prenderà forma solo in seguito. Terminato quel capitolo, sente l’urgenza di dare forma al proprio materiale e avvia la ricerca di un produttore con cui costruire un suono che la rappresenti. Nasce così il suo primo EP “Nella corrente”, anticipato da due singoli e completato da un terzo brano, che segna l’inizio di un nuovo capitolo.

Fuori dalla musica, il suo percorso segue una traiettoria coerente: nel 2014 inizia a lavorare come educatrice con minori in difficoltà, nel 2018 diventa musicoterapeuta e successivamente completa gli studi in psicologia, ottenendo l’abilitazione alla professione. Le sue canzoni sono luoghi di incontro, dove imperfezione e fragilità diventano materia viva da cui emerge la luce e la condivisione è un atto prezioso. La sua musica si muove tra atmosfere sospese e una ricerca sonora attenta, in dialogo con sensibilità affini a Bon Iver, Radiohead, Cristina Donà e Paolo Benvegnù, mantenendo una voce personale e riconoscibile.

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