VIRGINIA FROM J: guarda in anteprima il video “La pelle”

E’ uscito il 24 aprile 2026 (distr. Believe Music Italia) il primo EP di Virginia From J. “Nella corrente”, questo il titolo della raccolta, rappresenta l’emersione di materiale scritto nel tempo e rimasto in attesa di trovare una forma compiuta. Composto da tre brani, di cui due già pubblicati in autonomia e senza alcun supporto promozionale, “Nella corrente” segna il passaggio da una dimensione privata e sommersa a una più esposta e condivisa.

La ricerca sonora si sviluppa in un equilibrio tra alt-pop e alt-rock, con un’impronta essenziale e non patinata, costruita insieme ai produttori Giuliano Vozella e Claudio La Rocca, che hanno contribuito a definire un’identità musicale coerente con l’immaginario dell’artista. Le atmosfere si muovono tra aperture ariose e momenti più raccolti, sostenute da chitarre espressive, una sezione ritmica avvolgente — con Antonio Petruzzelli al basso e Stefano Prezzi alla batteria — e stratificazioni vocali che amplificano il senso di profondità e sospensione.

I tre brani, pur nella loro autonomia, si riflettono come variazioni sul tema del rapporto con sé e con l’altro: la difficoltà di riconoscersi, la sensibilità come condizione che attraversa e talvolta travolge, fino al conflitto tra intenzione e azione quando la cura dell’altro entra in tensione con il proprio sentire. Una scrittura che procede per immagini evocative e lascia spazio all’interpretazione, restituendo un’esperienza emotiva continua, in cui la lingua italiana si inserisce in un ambiente sonoro internazionale.

VIRGINIA FROM J

Virginia From J è una cantautrice dal sound alt-pop/alt-rock che porta in superficie anni di scrittura sommersa, trasformandoli in un debutto intimo e necessario.

Dal 2017 al 2025 fa parte di una band attiva sulla scena underground milanese, esibendosi dal vivo e partecipando a diversi concorsi sul territorio. Intanto, continua a scrivere e a custodire un repertorio personale che resta inedito, lontano dal progetto della band, e che prenderà forma solo in seguito. Terminato quel capitolo, sente l’urgenza di dare forma al proprio materiale e avvia la ricerca di un produttore con cui costruire un suono che la rappresenti. Nasce così il suo primo EP “Nella corrente”, anticipato da due singoli e completato da un terzo brano, che segna l’inizio di un nuovo capitolo.

Fuori dalla musica, il suo percorso segue una traiettoria coerente: nel 2014 inizia a lavorare come educatrice con minori in difficoltà, nel 2018 diventa musicoterapeuta e successivamente completa gli studi in psicologia, ottenendo l’abilitazione alla professione. Le sue canzoni sono luoghi di incontro, dove imperfezione e fragilità diventano materia viva da cui emerge la luce e la condivisione è un atto prezioso. La sua musica si muove tra atmosfere sospese e una ricerca sonora attenta, in dialogo con sensibilità affini a Bon Iver, Radiohead, Cristina Donà e Paolo Benvegnù, mantenendo una voce personale e riconoscibile.