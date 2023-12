THE CROWSROADS: guarda in anteprima il video “The Showdown”

“The Showdown” è il secondo singolo, dopo “Last Glimpse Of You” uscito lo scorso settembre, ad anticipare il nuovo album del duo The Crowsroads, “Spaceship”, in uscita all’inizio del 2024. È una ballad che si dispiega tra sezioni acustiche dal tono raccolto e altre più “sporche” ed elettriche, giocando coi chiaro-scuri e culminando in un finale carico di pathos.

A forgiare il suono del brano è la squadra protagonista delle registrazioni del nuovo album: il tutto è stato suonato dai fratelli Matteo Corvaglia (chitarra acustica ed elettrica, voce) e Andrea Corvaglia (armonica, voce) con Michele “Poncio” Belleri al basso e Sebastiano Danelli alla batteria, e registrato ai TimeTrack Studios di Azzano San Paolo (BG) da Nicola Ragni (anche autore del mix) con Dario Ravelli (anche al mastering).

Anche la copertina di questo singolo, come tutte quelle legate al nuovo progetto discografico del duo, è stata creata da Andrea Corvaglia e fotografata da Gabriele Salvadori.

Spiega la band a proposito del brano: “Scrivere The Showdown ha avuto un nonsoché di liberatorio, e in effetti ci abbiamo messo, senza filtri, molte delle nostre inquietudini, nonché tante delle cose che ci piacciono di più musicalmente parlando. Melodia e testo del ritornello (“Are we old enough to be here where we are? At the showdown, che si potrebbe tradurre Davvero siamo abbastanza adulti per trovarci qui, alla resa dei conti?) si sono fatte strada in una notte insonne, nel pieno di un periodo di grandi cambiamenti. Da lì è partito un viaggio a ritroso nella memoria, alla ricerca di quell’istante in cui “la giostra si rompe” e la miriade di possibilità che ti si aprivano davanti quando eri ragazzo si riducono a un’unica strada maestra per la quale non ti senti mai davvero pronto. È una canzone sull’obbligo di ridefinirsi come persone al sopraggiungere dell’età adulta e su quanto a volte questo sia faticoso.”.

Il videoclip di “The Showdown”, un vero e proprio cortometraggio, è stato girato questo inverno nei dintorni di Berlino, città adottiva dei due videomaker Michele Cataneo e Anita Seferi. Mette in scena un cammino metaforico tra boschi innevati, e vede la protagonista è interpretata dall’attrice Luisa Manrique che si interroga sul senso del proprio percorso e provare a superare i propri dubbi sui “vestiti nuovi” che la vita le ha messo addosso.

THE CROWSROADS

THE CROWSROADS sono un duo folk-rock-blues formato dai fratelli Matteo (chitarra e voce) e Andrea Corvaglia (armonica e voce), caratterizzato da un uso poliedrico dell’armonica, solide ritmiche di chitarra e intrecci vocali. Nel 2022 hanno vinto la Italian Blues Challenge, il principale contest italiano legato alla musica blues, e nel giugno 2023 sono stati i rappresentanti ufficiali dell’Italia all’ultima edizione della European Blues Challenge, tenutasi a Chorzów in Polonia. On the road da un decennio, sin da quando erano adolescenti, negli anni i due fratelli hanno aperto i concerti di artisti internazionali come Robben Ford, John Popper & Jono Manson, Larry Campbell & Teresa Williams e molti altri. All’album “On The Ropes”, uscito nel 2019, hanno partecipato Sarah Jane Morris, Jono Manson e Frankie Chavez.

Dopo un’estate trascorsa sui palchi dei principali festival blues-rock italiani, hanno pubblicato nel corso dell’autunno 2023 due nuovi singoli, “Last Glimpse Of You” e “The Showdown”, ad anticipazione del nuovo album di brani originali “Spaceship”, in uscita all’inizio del 2024 per l’etichetta Slang Records e distribuito da TimeTrack Factory.