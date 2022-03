THE BRAND: guarda in anteprima il video “Voglia di parlare”

E’ uscito l’11 marzo Voglia di parlare, il primo singolo del progetto The Brand prodotto da OhiMeme: un ritratto di quei rapporti di coppia “imperfetti”, lontani dalle pagine patinate dei romanzi rosa: litigi, sesso riparatore, convivenza forzata e aspirazioni future, il tutto incorniciato in un ritornello spensierato e difficile da dimenticare. La scrittura goliardica e provocatoria che contraddistingue The Brand trova un sound contemporaneo e ricercato, curato nei minimi dettagli ma fresco e imprevedibile. Il risultato è un brano dall’anima colorata, sintetica e introspettiva.

The Brand, aka Fabio La Marca, si fa strada nello scenario torinese partecipando a spettacoli teatrali, concerti live e, in qualità di vocalist, serate nei club. Classe 1986, cantante e videomaker, apre il suo canale Youtube sul quale, a partire dal 2011, pubblica cover musicali, impreziosite da video diretti e realizzati in compagnia di colleghi e amici.

Nel 2017, nasce il progetto The Brand, con il quale si inaugura la sua carriera di cantautore: Con le nutrie nel Po, il suo primo singolo, è un brano di chiara influenza clubbing che riflette sull’infelice decadenza della movida notturna torinese. Il video, girato per le strade di Torino, in compagnia di drag queen (tra loro, una giovanissima Elecktra Bionic, prima vincitrice di Drag Race Italia, in onda su Discovery+), mostra una città ormai vuota, uno sbiadito ricordo della patria dell’intrattenimento giovanile dei Murazzi, di “Piazza Vitto”, della Gare, dell’Ultimo Impero.

Tra il 2019 e il 2021, The Brand produce con l’etichetta milanese di DJ Ross, Bang Record i brani: Mia Nonna, di ispirazione reggaeton, sul consumo delle droghe leggere; Ok Google, un brano d’amore dolce amaro nei confronti della tecnologia; Io sto con Greta, con sonorità pop-dance, scritto in collaborazione con Roby Santini, autore, tra le altre cose, di alcuni successi internazionali anni novanta. A fine 2021 The Brand approda in OhiMeme. Dal primo momento gli spiriti creativi si fondono in un’unica colorata, sintetica, introspettiva anima. Il primo singolo è Voglia di parlare, un ritratto di quei rapporti di coppia “imperfetti” incorniciato in un ritornello spensierato e difficile da dimenticare.

La cifra stilistica di The Brand è finalmente a fuoco: il progetto musicale, basato sull’accostamento tra discussi temi di attualità e una scrittura goliardica e provocatoria, trova il suo sound contemporaneo e ricercato, curato nei minimi dettagli ma fresco e imprevedibile.

https://www.instagram.com/thebrand_fabiolamarca/