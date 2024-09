STING pubblica il nuovo singolo (e video) “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”

In “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” Sting e il suo gruppo rock di tre elementi offrono una variazione di quello che il famoso informatico Dr. Godfried Toussaint ha definito “il ritmo che ha conquistato il mondo”: il ritmo sincopato chiamato “beat di Bo Diddley”, infatti, ha alimentato alcune delle canzoni più trascinanti dell’intero canone della musica rock fin dalle sue origini africane occidentali, passando per la sua incarnazione all’interno della musica latina, fino al singolo omonimo di Bo Diddley del 1955 da cui prende il nome. In “I Wrote Your Name (Upon My Heart)” Sting presenta una variazione di questo ritmo molto accattivante.

Con il formidabile contributo musicale di Dominic Miller alla chitarra, Chris Maas alla batteria e Martin Kierszenbaum all’organo, Sting canta, suona il basso e la chitarra elettrica in “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, il suo primo singolo dall’album “The Bridge”, uscito nel 2021.

Il brano – in cui Sting canta una grintosa melodia blues con passione e vigore- è un manifesto di 3 minuti e 22 secondi realizzato per festeggiare la nuova formazione live della band (a 3 elementi), “STING 3.0” e per l’imminente lancio del suo tour nordamericano, che prenderà il via il 17 e 18 settembre con due serate al leggendario Fillmore Theater di Detroit.

“I Wrote Your Name (Upon My Heart)” è prodotta da Martin “Cherry Cherry Boom Boom” Kierszenbaum, con il mix di Robert Orton e masterizzata da Gene Grimaldi.