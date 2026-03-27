ORBITLANE: guarda in anteprima il video “Discern”

Un personaggio inquietante che assume il ruolo di guida, circondato da uno stuolo di seguaci che hanno appena firmato la loro condanna.

Il nuovo singolo degli Orbitlane, “Discern”, si sviluppa come un racconto stratificato, in cui ogni passaggio mette a fuoco uno stato diverso: rabbia, lucidità, pesantezza. L’apertura è nervosa, rabbiosa, poi il brano rallenta e vira verso sonorità cupe, plumbee e compatte mentre la narrazione prende forma.

“I’m sick of you all fooling yourself into martyrs” è uno sfogo netto contro il vittimismo atto al solo far prevalere la propria parte, alimentando il “same old devil in disguise” che logora e divide.

Nel mirino c’è anche chi “stare in awe at the swing of the guillotine”, spettatore affascinato dalla condanna altrui, ignaro di essere il prossimo. Un circolo di odio, bugie e cecità volontaria. Ma non temere, il giudizio arriva per tutti. E questa volta non c’è spazio per il perdono. Le false guide cadono, e i loro seguaci con esse.



L’impatto tecnico, che richiama la precisione di Architects e Polaris, si fonde qui con un’estetica cinematografica oscura, magistralmente tradotta in immagini dal videoclip di Damiano Affinito. Tra dinamiche metalcore in costante tensione e un ritornello dalla forte carica emotiva, “Discern” trascina l’ascoltatore verso un finale soffocante, ricalcando il peso di un giudizio già scritto. Un tassello decisivo per gli Orbitlane, che con questo brano tracciano la rotta per ciò che verrà.

ORBITLANE

Originari di Venezia, gli Orbitlane sono una band metalcore che fonde potenza sonora pura con profondità emotiva. Traendo ispirazione da pesi massimi come Architects, Polaris e Currents, stanno inondando la scena con un’energia travolgente e una capacità di scrittura di alto livello. Grazie alle aperture a band internazionali e all’impressionante numero di date alle spalle, la band è ora pronta a pubblicare “Discern”, l’ultimo singolo prima del loro album di debutto.