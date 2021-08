ORAZIO IMPARATO: guarda in anteprima il video “La Mia Libertà”

Pubblicato per Effe Music, il videoclip de “La mia libertà”, secondo singolo dell’inedito progetto di Orazio Imparato, estratto dall’EP “Anima” in uscita nei prossimi mesi.

Il singolo “La mia libertà”, scritto e ideato da Orazio Imparato che ne compone musica e testo, è prodotto dall’etichetta discografica “Effe Music” e distribuito su tutte le piattaforme digitali. Il progetto, curato dal produttore Federico Quartana, vede coinvolti alcuni tra i musicisti più attivi della scena musicale siciliana: alle registrazioni hanno preso parte Giuseppe Calà (batteria), Ciccio Stampa (basso) e Federico Quartana (chitarre e programmazioni), mentre Ernesto Marciante ne ha seguito la produzione come vocal coach.

“La mia libertà” è una traccia dedicata al processo di ricerca di libertà individuale dell’artista e delle persone a lui vicine. In un mondo che in pochi mesi ha annullato le abitudini che ritenevamo essenziali alla sopravvivenza, il pezzo ritrova la forza di dare energia all’ascoltatore attraverso un basso persistente e chitarre brillanti e, attorno ai loro suoni, l’aria sembra muoversi in un vortice di vento purificatore che fa eco a un turbinio di ritmi, vero involucro della canzone: si passa da istanti di rabbia a un sereno apprezzamento delle piccole gioie della vita, per riprendersi con un sorriso la voglia di vivere ed essere sempre liberi da ogni pregiudizio. La voce di Orazio, profonda e tagliente, si scaglia dentro le cuffie come degli scogli che contrastano l’oceano del malessere e che resistono fino ad avere la meglio sulle strane “maree emozionali” contrastanti.

Il videoclip del brano è un vero e proprio esperimento sociale ed è stato girato grazie al sostegno degli ascoltatori, raccogliendo idee e clip inviate dai fan da tutta Italia e attraverso i social. Varie città fanno da sfondo a scene di strada e di vita quotidiana, da Palermo a Roma, passando per altri piccoli centri della nazione.

Cantautore siciliano con una forte identità rock, Orazio Imparato compone brani che mettono in luce una spiccata sensibilità artistica. Conosciuto nel panorama musicale dell’isola, tanto in qualità di cantautore quanto come musicista session-man, inizia col promuovere il suo progetto da solista in diversi contest musicali di livello nazionale, accedendo alle finali regionali del “Tour Music Fest” e concorrendo alla 54esima edizione del “Cantagiro” dove, superate le prime 3 fasi, si esibisce a Roma durante la finale.

Nel corso della sua attività musicale, Orazio Imparato ha avuto modo di collaborare con diversi professionisti del settore, tra i quali Matteo Amantia (voce degli “Sugarfree”), Ernesto Marciante (vincitore del Premio Lunezia ’11 e membro del gruppo a cappella “Sei Ottavi”), Federico Quartana (chitarrista dell’Orchestra Rai Sanremo Young e della cantautrice di Amici Giordana Angi), Vito Sardo (batterista Max Gazzè, Banco del Mutuo Soccorso) e altri artisti emergenti come i Sensazione Sonora (band pop-rock con diverse pubblicazioni all’attivo) e gli Allegato4.