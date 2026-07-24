NYCO FERRARI: guarda in anteprima il video “Olè”

C’è un’apparente contraddizione al centro di “Olè”, il nuovo singolo di Nyco Ferrari in uscita giovedì 2 luglio 2026. Ha il passo leggero di una canzone estiva, il profumo del mare, il ritmo di una festa di piazza e la voglia di mettersi in viaggio. Eppure, dietro la sua immediatezza, custodisce il manifesto di un’idea molto più ampia. Tra fisarmoniche, chitarre e ritmiche che guardano al Mediterraneo e al Sud America, “Olè” invita a ballare.

Ma non per dimenticare: per celebrare. Celebrare la vita, il corpo, lo stare insieme, il contatto con la natura e con il ritmo ancestrale dell’alternarsi del giorno e della notte. Un invito ad affidarsi alla poesia e alla follia dell’esistenza, condensato nel verso che chiude ogni ritornello: “Viva la vita!“.

Guarda il video

È proprio questo il cuore del brano. Un inno semplice, diretto e autentico che, sotto l’apparenza di un singolo estivo, racchiude tutta l’energia rinnovatrice che attraverserà il prossimo lavoro discografico dell’artista.



Il suono accompagna questa visione. Per la produzione Nyco Ferrari ha scelto di tornare alle proprie radici, costruendo un universo sonoro fatto di strumenti reali, chitarre, percussioni e influenze mediterranee, lontano dagli eccessi della produzione artificiale e pensato per essere vissuto e riprodotto dal vivo. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato Alessandro Galtieri, polistrumentista e producer già al fianco di Chiara Galiazzo, Giorginess e Lenora e Adel Al Kassem, autore Warner e producer che ha lavorato, tra gli altri, con Elettra Lamborghini e Joan Thiele.

Con “Olè“, Nyco Ferrari firma una canzone che sa di estate senza essere evasione, di festa senza superficialità. Un brano che sceglie la leggerezza come forma di resistenza e che, nel suo ripetere “Viva la vita!“, trasforma un’esclamazione spontanea in una dichiarazione di intenti.

NYCO FERRARI

Nyco Ferrari è un cantautore e artista musicale adottivo di Milano, la cui musica fonde il respiro internazionale delle città in cui ha vissuto nei primi anni Dieci – Londra, Dublino, Parigi, Shanghai e New York – con le suggestioni raccolte durante i suoi viaggi nel Mediterraneo. Un percorso che si riflette tanto nella scrittura quanto nella ricerca sonora, dando vita a un linguaggio personale e riconoscibile. Diplomato in canto jazz presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha costruito una carriera discografica radicata nel pop, affiancato da un management che ha seguito artisti del calibro di Tedua e Bresh e che lo ha portato a collaborare con producer come Shune, Chris Nolan e Jiz.

Nel 2017 pubblica il suo primo EP, “Ci siamo“, prodotto insieme a Giuliano Dottori e Adel Al Kassem, seguito poco dopo dall’album “Sipario“, realizzato con gli stessi produttori. Dopo un periodo trascorso a New York firma con Golpe Music e pubblica, con distribuzione Believe e successivamente Sony Music, sette singoli prodotti da Chris Nolan, Shune e Jiz. Il percorso culmina alla fine del 2023 con l’uscita del suo primo album ufficiale, “Sono fatto così“, prodotto da Jiz e Shune e distribuito da Sony Music.

Nel 2024 pubblica il singolo “Musica“, prodotto da Enrico Wolfgang Leonardo Cavion, già collaboratore, tra gli altri, di Tananai. Alla fine del 2025 esce “Le Zagare“, singolo di cui Nyco Ferrari firma anche la produzione insieme al batterista Davide Chioggia. Nella primavera del 2026 prende il via la lavorazione del nuovo album “LRDC“, realizzato con Alessandro Galtieri e con la collaborazione di Adel Al Kassem e Michele Bargigia, in arte Giotto.