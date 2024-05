NUOVO ORDINE MONDIALE: guarda in anteprima il lyric video di “Genesi”

C’è un Nuovo Disordine Mondiale nel nostro presente: si stratta del singolo “Genesi” della rock band romana. Disponibile dallo scorso 26 aprile in tutti gli store digitali ora anche su Youtube con questo lyrics video dal forte impatto scenico.

Non un giorno a caso quello della pubblicazione, ma l’esatta data in cui nel 1986 esplose il reattore nucleare di Chernobyl creando un vero e proprio disordine mondiale. Tutti i singoli della band usciranno in concomitanza di avvenimenti simbolo del secolo scorso che hanno contribuito al disordine mondiale a cui stiamo assistendo.

La produzione del singolo, come dell’intero album “Daimon” di prossima uscita, è stata affidata a Giulio Ragno Favero (One Dimensional Man, Teatro Degli Orrori, Zu) che ne ha ben definito i tratti musicali: un mix sonoro tra il Teatro Degli Orrori, Salmo, Fabrizio De Andrè, Tool. Un pugno allo stomaco, una vera bomba di rock psichedelico e frastornante con testi in italiano estratti da una sorta di “bibbia moderna”.

Genesi

«Genesi nasce da un parallelismo rispetto al libro della Bibbia – racconta la band – Se nel libro sacro si parla di creazione, e conseguente accettazione, per fede, di una verità proposta, in “Genesi”, l’inizio della nostra credenza viene attribuito alle risposte che tenta di darsi da sempre l’uomo, al suo bisogno inconscio di “finalizzarsi”. Risposte che sono il modo che abbiamo di soddisfare le nostre paure e le nostre necessità più profonde. Abbiamo bisogno di credere che una volontà altra possa giudicare la nostra vita in funzione di una meritocrazia universale. Ci rassicura ed appaga, da buoni esseri mal predisposti all’accettazione del “non senso”, del vero mistero, dell’inspiegabile».

Genesi è un invito a svincolarsi dagli stereotipi proposti dai sistemi religiosi e spirituali accettando l’impossibilità di essere soddisfatti e liberi dai propri “perché”, è una spinta a non chiamare sacro o miracoloso ciò a cui, oggi, non riusciamo a dare una spiegazione.

NUOVO DISORDINE MONDIALE

I Nuovo Disordine Mondiale (precedentemente NDM) sono una band Alternative Rock italiana della provincia di Roma. Si formano nell’autunno del 2012 con Aldo Onori (voce e chitarra), Giulio Colletti (batteria) e Valerio Pistilli (basso). Dopo anni di ricerca sonora e gavetta nel territorio registrano il loro primo album autoprodotto: “All’Inferno”. Nel 2017 accolgono nel gruppo il chitarrista Giulio Scipioni e nel 2018 pubblicano il già citato album dal quale estrapolano tre singoli con video: “Io e te all’inferno” (MuseX), “Kofi” e “Alice nel paese degli orrori” (SoulFilm Production). Nell’Ottobre del 2020 pubblicano “Indieota” e “Elettroshock”, i due singoli estratti dall’EP “Non so se avete presente” in collaborazione con Maninalto Records, registrato da Giulio Ragno Favero (Il teatro degli orrori) al Lignum Recording Studio di Padova e masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Studio. Nel 2022 pubblicano una loro cover del brano “Un Giudice” di De André. Sempre nel 2022, dopo l’uscita di Valerio Pistilli dal gruppo, gli NDM iniziano un percorso di produzione insieme a Giulio Ragno Favero, che li porterà a scrivere e registrare l’ancora inedito album “Daimon”. Questo darà un importante cambio di rotta al genere musicale della band, pur mantenendo le attitudini di base che li caratterizzano da tempo. Il 12 Marzo 2023, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Roma, realizzano il videoclip di “Cattiva Madre”, per il corso di Scrittura Audiovisiva. Nel 2024 terminano i lavori di “Daimon”,e gli NDM firmano un contratto con VREC Records per la pubblicazione dell’album con il nuovo nome di NUOVO DISORDINE MONDIALE.