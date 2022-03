MY TIN APPLE: guarda in anteprima il video “Giovane Principe”

Da oggi è disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Giovane principe”, il nuovo singolo della band toscana My tin apple.

Giovane principe è il brano con cui i MY TIN APPLE aprono alla composizione in lingua italiana. Dopo tre album in inglese e qualche tentativo tricolore, decidono di celebrare questo passaggio, sempre rigorosamente in chiave Tin Rock, con un testimonial d’eccezione “Pinocchio“ , fiaba italiana per eccellenza. Il nostro giovane principe, non più un burattino, dovrà misurarsi con le difficoltà della vita da umano.

“Il periodo di pandemia, e quindi la pausa forzata dai live, ci ha fornito l’opportunità di riorganizzare le idee e impegnarci a fondo per un cambiamento per noi difficile ma da tempo in programma, la scrittura in italiano – dichiara la band – Con il nuovo materiale siamo arrivati alle finali di San Remo rock 2021 e speriamo che sia solo il test di prova per vincere e convincere”.

I MY TIN APPLE sono una “Tin Rock “ band toscana, della provincia di Siena. E’ un rock molto personale che fa dell’immagine il proprio punto di forza. Magia e fantasia sono necessarie per evadere dallo stress che ci circonda c’è bisogno di colore, di trucco, di costume…e di viaggiare lontano. La musica è il mezzo ideale. Questo è il pensiero MY TIN APPLE.

Tre album in lingua inglese che rappresentano tre magici mondi “The Crow’s Lullaby“ ,“A Strange Carousel“ e “The Door”. Live in tutta Italia e aperture a gruppi come Lacuna Coil, the Bluebeaters, Nobraino, Belladonna. Si esibiscono in club importanti come l’Hard Rock café di Firenze e il Rock’n Roll di Aosta e Perugia.

Nel 2016 vincono il premio tv spenta di Rapolano terme. In seguito la band decide di cimentarsi nella stesura di brani in italiano, arrivando alle finali nazionali del prestigioso festival italiano Sanremo rock 2021.

https://www.facebook.com/MYTINAPPLEOFFICIAL

https://www.instagram.com/mytinappleband/?hl=it