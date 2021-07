MVRTE: guarda in anteprima il video “Se mi vuoi”

“Se mi vuoi” è un piacevole inno all’estate e rappresenta la voglia di rivivere la stagione senza più i vincoli che la pandemia ci ha imposto, limitando emozioni e pensieri in tutti gli ambiti. Tra questi quello sentimentale, in cui anche la vicinanza fisica e tutto quello che prima era normale si è trasformato in un qualcosa di pericoloso a cui prestare attenzione. Siamo sempre stati tutti “connessi” con la vista e con l’udito, sacrificando però tutti gli altri sensi.

Da qui il racconto di una tipica “sbandata” estiva, in cui il protagonista viene rapito dalla bellezza di una ragazza e comincia a perdere il senno in maniera un po’ goffa ed eccessiva: un colpo di fulmine con tutti i suoi effetti collaterali!

In questo caso però mano a mano il nostro lui se ne rende conto e, gradualmente, capisce che il suo comportamento è “a tratti comico“, ma se lo fa andare bene ugualmente (“…e mi sta comodo“) sapendo che, spesso, questi amori estivi durano meno della stagione stessa.

MVRTE è un duo composto da Lele Cecchini e Nicolò Zarcone.

Lele ha un passato da dj e da sempre si occupa di produzione, partecipando alla scrittura di brani e arrangiamenti per diversi artisti. Il successivo avvicinamento al canto è avvenuto in maniera del tutto naturale.



Nicolò nasce come chitarrista con la passione per il rock-blues che coltiva fin da piccolissimo grazie all’influenza del fratello. Crescendo allarga i suoi orizzonti a nuovi ascolti e comincia ad approcciarsi alla musica Pop e alla scrittura di canzoni inedite.



Il progetto prende forma nel 2017 dall’incontro di questi due percorsi musicali completamente differenti, capaci di dare vita all’unione tra pop italiano e numerose influenze, tra le quali spiccano quelle elettroniche.

