MUSE: guarda il nuovo video “Won’t Stand Down”

I Muse, rock band inglese vincitrice di un Grammy Award, tornano con un nuovo brano dal titolo “Won’t Stand Down” fuori oggi su etichetta Warner Records. Prodotto dai Muse e mixato da Dan Lancaster (Bring Me The Horizon), “Won’t Stand Down” è un inno da arena con chitarre pesanti e distorsioni del tipo industrial che amplificano i sorprendenti testi di Bellamy sul riprendersi il potere.

“Won’t Stand Down è un brano su come difendersi dai bulli, che sia al parco giochi, al lavoro o ovunque” dice Matt Bellamy. “Proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività”.

Oggi la band ha inoltre pubblicato il video del brano. Diretto dal regista Jared Hogan (girl in red, Joji) e girato a Kiev in Ucraina il video vede una figura fragile e misteriosa che trafuga l’energia collettiva di un esercito oscuro per trasmutarsi in un essere potenziato.

La band si esibirà in una serie di festival europei questa estate e sarà in Italia il 17 giugno al Firenze Rock.

I Muse sono Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Il loro ultimo album Simulation Theory (certificato ORO in Italia) ha debuttato alla posizione #1 ed è stato il sesto album della band a debuttare alla posizione #1 della classifica album in UK. Il precedente album in studio Drones (certificato PLATINO in Italia) ha fatto vincere alla band un Grammy Award come Best Rock Album, il secondo per la band, nel febbraio 2016. Dalla loro formazione nel 1994 i Muse hanno pubblicato otto album in studio e venduto più di 20 milioni di album nel mondo.

Ampiamente riconosciuta come una delle migliori band live al mondo, i Muse hanno vinto numerosi premi inclusi due Grammy Awards, un American Music Award, cinque MTV Europe Music Awards, due Brit Awards, undici NME Awards e sette Q Awards tra gli altri. La band sta lavorando al momento a nuova musica.

MUSE

Venerdi 17 Giugno 2022 – FIRENZE

Visarno Arena – Firenze Rocks

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/muse2022