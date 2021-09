MATTIA ROCCA: guarda in anteprima il video “Women”

Dal 17 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “WOMEN”, il nuovo singolo di MATTIA ROCCA.

“Women” è dedicata a tutte quelle donne che non riescono ad emergere ed affermarsi a causa di tutti i preconcetti sociali residui di una mentalità retrograda. Il brano nasce sia per trasmettere positività e forza per reagire di fronte a questo problema, sia per celebrare l’energia di chi è riuscito a superarlo. In entrambi i casi, il desiderio è solo uno: ballare per festeggiare la forza delle donne.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Ho scelto questo singolo perché mette allegria e spensieratezza oltre ad aver curato molti dettagli. Spero che l’ascoltatore riesca ad immaginare un bel momento della propria vita e ricordi momenti spensierati. Quando ho pensato al brano era un periodo dove sentivo parecchie donne sconfitte perché pur avendo tanto carisma e tenacia non riuscivano ad emergere; altre invece oppresse dalla società perché impossibilitate ad esternare il proprio orientamento sessuale e costrette a vivere nell’ipocrisia».

Il video di “Women”, autoprodotto, è dedicato alle tante donne che, pur avendo carisma e tenacia, non riescono a emergere. Brevi clip raffiguranti diverse ragazze si susseguono, andando quasi a comporre un album in grado di mostrare la sfaccettatura dell’essenza femminile. Così come lo stesso brano, il video nasce da un periodo di riflessione per l’autore, sempre più consapevole del sentimento di sconfitta delle donne.

Mattia Rocca è un produttore musicale. Fin da bambino si appassiona alla musica, dividendo la sua infanzia tra le lezioni di solfeggio e clarinetto e la sua vera passione, la batteria, suonata di nascosto nell’aula di percussioni della scuola di musica. A 20 anni scopre la produzione elettronica grazie ad Ableton, che decide di fare veramente sua di recente, iniziando anche corsi inerenti alla produzione musicale, scoprendo Cubase e FL Studio, studiando la notte dopo il lavoro. Mattia Rocca sogna di vedere la gente ballare la sua musica e decide finalmente di pubblicare il suo primo progetto.

https://www.instagram.com/mattiaroccaofficial/

https://www.facebook.com/MattiaRoccaMusic