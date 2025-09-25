MANICBURG: guarda in anteprima il video “Hoover in the sky”

Un falco pellegrino che offre la sua preda, una barca in procinto di partire, un capitano che prepara panini e… “un aspirapolvere in cielo che risucchia le nuvole affinché il sole possa illuminare il nostro amore”.

In questo scenario visionario, ispirato alla California degli anni ’60 e alle canzoni psichedeliche cantate in spiaggia, si inserisce il nuovo singolo dei Manicsburg “Hoover in the sky”.

In questo brano, che innesta delicatamente la new wave nelle sonorità lisergiche, l’estetica Manicsburg è ai massimi livelli: picco della fusione tra i mondi estetici di Lustig e Porto, dove gli enigmatici cambi di direzione armonica e melodica fanno da contraltare al testo immaginifico e alle impalcature vocali.

Un anarchico sperimentatore italiano votato all’elettricità e uno chansonnier alchemico che coniugano le loro visioni differenti in perfetta armonia et voilà, ecco creata la magia.

Sferragliate elettriche, riprese lisergiche con echi flower power e cori di marinai, i temi nautici cari al gruppo e la tromba, morriconiana e italianissima, di Emanuele Calvosa (Roy Paci, Brunori SAS, Zingarua) sul finale, fanno da colonna sonora al video dalle atmosfere acquatiche: un volo -collage sul pelo dell’acqua, come fosse la sigla di uno show di viaggi anni ’80”

MANICBURG

MANICBURG nasce nella parte nord di Manhattan, inizialmente dall’unione dei mondi musicali di Luigi Porto e Ray Lustig, ed in seguito diventa un quintetto: la band dal vivo include il batterista °Varo° Barahona, nativo del Costa Rica, il bassista messicano Daniel Espinoza ed il chitarrista Rob Salmon.

Con una palette sonica che coagula il post-punk moderno, il dream pop e l’art-rock, con riferimenti che vanno dai “muri di suono” anni Novanta alla la psichedelia weird anni Sessanta, la band si è finora esibita nei locali di New York e del nordest degli USA in spettacoli dal piglio enigmatico ispirati ad oscuri rituali pubblici dell’America ottocentesca, con Lustig nei panni del suo alter ego il “public lecturer” Theobald Lucius Wainsborough III nella fittizia cittadina del New England Manicburg-on-Hudson.