LIA: guarda in anteprima il video “Perso”

Quando i ricordi diventano la bussola per non sentirsi Perso, il nuovo brano di Lia in uscita il 18 luglio per Honiro Label.

Tra vibrazioni delicatamente elettroniche e una cassa in quattro quarti che segue il battito dei sentimenti, il racconto di un senso d’amore che vive nelle idee e che riesce a penetrare la nostra coscienza, come se fosse reale o più reale di quello che si vive abitualmente. Il connubio di desiderio e vuoto si fanno laceranti come lame conficcate nei pensieri e, alla fine, quello che ne rimane può essere solo una tra le due cose: l’autosabotaggio emotivo o la versione migliore di noi stessi, nel bene o nel male.

““Perso” parla di un amore mai nato, qualcosa mai concluso, che però lascia più segni di un passato concreto, tanto da vederlo nei sogni e non volermi svegliare per non perdere i ricordi di quanto vissuto, ciò che rimane davvero.

Parlare con qualcuno che avrebbe tanto da dire ma non riesce a farlo è come parlare con un muro: proviamo a buttarlo giù, ma è così spesso da non riuscirci, nonostante mettiamo tutti noi stessi. E, alla fine, ci si perde l’un l’altro, però senza smettere mai di cercarsi’’. – ci racconta l’artista.

LIA

Valeria Di Vittori, in arte Lia, nasce a Catania nell’estate del 2001. Già da piccolissima si appassiona ai brani musicali passati in radio e agli abbinati video che insistentemente guarda in tv. All’età di sei anni è costretta a lasciare la sua Sicilia e si trasferisce in Puglia dove non cambia però il suo amore per la musica, della quale continua a nutrirsi. Pian piano inizia a cimentarsi nel canto che diventa la sua priorità. Curiosa per le sonorità di ogni genere, cresce con un forte attaccamento alla cultura pop e successivamente scopre la musica elettronica, grazie a Björk. Si lega poi ad artisti come David Bowie e al gruppo musicale Bon Iver. Anche la musica classica la coinvolge.

In Puglia studia canto in una Scuola Musicale finché, nel 2020, si trasferisce a Milano dove conosce i suoi produttori e nasce, nel 2022, il progetto “Lia” che si consacra il 7 giugno 2024 con l’uscita del suo primo singolo “solo”, subito dopo Lia firma il suo primo contratto con Honiro Label continuando la realizzazione del progetto con l’uscita di “Gridi” il 22 novembre. Il 2025 comincia all’insegna di novità per Lia, con il nuovo singolo, ‘’Aria’’, uscito il 16 maggio, e alcune apparizioni live nel nord Italia. Il 18 luglio l’artista torna con un nuovo singolo, ‘’Perso’’.