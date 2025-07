Le FOTOGRAFIE: guarda in anteprima il video “checkpoint Spinaceto”

Dopo il singolo d’esordio tin tin tin, Le Fotografie torna con un nuovo singolo, checkpoint Spinaceto in uscita il 27 giugno per RADAR MGMT e distribuito da ADA Music Italy.



checkpoint Spinaceto è un brano che spazia tra il post-punk e new wave di ispirazione inglese anni ’80, ma cantato in italiano.

Le sonorità lo-fi e atmosfere misteriose fanno da cornice ad una narrazione diretta sulla periferia romana: un paesaggio di palazzoni in cemento armato e architetture sperimentali, dove “il Barone” – un personaggio fittizio e a volte vero – organizza e frequenta feste nel suo quartiere. Ma stavolta non ci sarà, non sta bene e non potrà andare alla solita festa, perdendo l’occasione di rivedere una persona importante.

“oggi non mi sento troppo bene ma lì al checkpoint Spinaceto c’è una bella festa

e forse ci stai te” Le Fotografie

LE FOTOGRAFIE

Tra pane e post-punk inglese anni ’80 e un erasmus in Germania arriva Le Fotografie, un progetto che racconta le periferie happy sad attraverso le mini DV Pasolini i semafori le feste i notturni Nanni Moretti Peroni il Kursaal gli snack bar i litorali e gli idroscali le architetture e le fotografie. Le Fotografie sono minimarketpostpunk.

https://www.instagram.com/fotodellefotografie