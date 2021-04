LAVVOCATO: guarda in anteprima il video “Non mi annoierò”

“Non mi annoierò” è il primo singolo de Lavvocato. Un brano elettro-funk, ironico, fresco e apparentemente leggero. Una produzione curata, con suoni elettronici che si amalgamano a incursioni acustiche dell’ukulele nei ritornelli, e un utilizzo del moog e del vocoder che caratterizza il mood elettro-acustico del brano.

Nel video, un umano trasformato in un pupazzo viene animato, in un mondo surreale, da un potere sconosciuto. Nella sua mente imperversano domande la cui unica risposta è: “mettere tutto in discussione”. Ci riuscirà?



Videoart è a cura di Dušica Ivetić, artista che ha esposto in mostre personali e collettive sia in Montenegro, paese in cui è nata, che all’estero e che ha vinto diversi premi per le sue opere. Approda al video attraverso un’intensissima attività pittorica e collabora con Lavvocato dalla fine del 2020, realizzando i videoart dei singoli “Dinamite” e “Vienimi a trovare”.



“Non mi annoierò” è il mio personale manifesto autoironico. Ho volutoprendermi in giro, ironizzando su quegli aspetti della vita che alla sogliadei quarant’anni possono diventare punti dolenti. La forma fisica, lerelazioni di coppia, il badare a se stessi in completa autonomia,l’alimentazione, il sesso. E, quindi, la voglia di “mettere tutto indiscussione”, ma evidentemente con scarsi risultati… – Lavvocato

Lavvocato, nome d’arte di Francesco Mastrangelo, è un cantautoree avvocato pugliese. Dal 2002 è la voce, chitarra acustica e penna dei PUNTInESPANSIONE, band barese con all’attivo tre album, l’ultimo dei quali – “L’essere perfetto” – è stato edito dalla storica Cinevox Record di Franco Bixio. Con la band nel corso degli anni calca centinaia di palchi aprendo artisti come Caparezza, The ZenCircus, Marta sui Tubi, Paolo Belli e BandaBardò.



Riceve inoltre numerosi riconoscimenti come il Premio Pigro (Ivan Graziani) edil Premio della critica a Voci per la libertà – Una canzone perAmnesty.



Nel 2021 Lavvocato è pronto per il suo esordio solista, con un disco in uscita in primavera, che vede la collaborazione, per la composizione della canzoni, di Gaetano Camporeale (tastierista di Caparezza e già produttore artistico dei PuntinEspansione), del chitarrista Gianni Pinto e del musicista Massimo Bonuccelli per la programmazione elettronica.



I videoart che accompagnano le canzoni sono realizzati invece dall’artista d’arte contemporanea Dusica Ivetic.“Non mi annoierò”, anticipa il suo primo album solista, in uscita a maggio 2021.