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LA GOVERNANTE: guarda in anteprima il video “Le Canzoni felici di Morrissey”

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Esistono momenti di stallo emotivo in cui il mondo sembra scorrere a una velocità diversa dalla nostra. È la “solitudine dei non allineati”, quel senso di estraneità che colpisce chi non si riconosce nelle dinamiche superficiali del quotidiano.

Per dare volto a questo isolamento metropolitano, la band ha scelto le immagini suggestive del regista olandese Ben Brand.

Il videoclip è un adattamento del premiato cortometraggio “97%”, girato tra i vagoni e le stazioni della metropolitana di Amsterdam.

Musica – La Governante

Testi – Salvatore Micalizio

Registrato e mixato da Michele Musarra

Regia – Ben Brand

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