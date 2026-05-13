LA GOVERNANTE: guarda in anteprima il video “Le Canzoni felici di Morrissey”

Esistono momenti di stallo emotivo in cui il mondo sembra scorrere a una velocità diversa dalla nostra. È la “solitudine dei non allineati”, quel senso di estraneità che colpisce chi non si riconosce nelle dinamiche superficiali del quotidiano.
Per dare volto a questo isolamento metropolitano, la band ha scelto le immagini suggestive del regista olandese Ben Brand.
Il videoclip è un adattamento del premiato cortometraggio “97%”, girato tra i vagoni e le stazioni della metropolitana di Amsterdam.
Musica – La Governante
Testi – Salvatore Micalizio
Registrato e mixato da Michele Musarra
Regia – Ben Brand