KUKLA: guarda in anteprima il video “Come ti conosco”

Il brano mette a fuoco uno dei momenti più delicati e universali delle relazioni:

quello in cui l’intimità smette di proteggere e diventa esposizione totale. «I tuoi

occhi freddi come le pistole parlano da soli più delle parole» canta Kukla,

trasformando lo sguardo in un’arma e la sincerità in un colpo che non chiede

permesso. Non c’è violenza, ma una lucidità disarmante: quando ci si conosce

davvero, ferirsi è facile quanto dirsi la verità.

“Come ti conosco” si muove come un duello emotivo, fatto di attese,

misurazioni e tensioni trattenute. Il ritornello “spara, se vuoi sparare, sparami

adesso” non invoca distruzione, ma mette in scena il momento decisivo in cui

si sceglie se affondare il colpo o abbassare l’arma. È la resa dei conti di due

vite che hanno già condiviso troppo per potersi mentire ancora.

Dal punto di vista sonoro, il brano è una ballata synthpop sospesa e controllata, costruita su un’elettronica morbida e contemporanea che accompagna il testo senza

sovrastarlo, lasciando spazio alla voce e alla sua fragilità. La produzione lavora

per sottrazione, mantenendo una tensione costante che resta sottopelle e trova

nel ritornello un punto di sintesi immediato e memorabile. Con questo singolo

Kukla prosegue un percorso autoriale coerente, capace di tenere insieme

scrittura emotiva e visione pop, intimità e precisione. “Come ti conosco” non

racconta l’amore quando nasce, ma quando arriva a quel punto in cui guardarsi

negli occhi significa decidere se restare o lasciarsi andare.

“Ci sono storie d’amore che finiscono senza rumore – Dichiara Kukla – e poi ce ne sono altre che arrivano a un punto di stallo, dove il silenzio pesa più delle parole e uno sguardo basta a dire tutto. “Come ti conosco” nasce esattamente lì: nell’istante in cui due persone si trovano una di fronte all’altra, consapevoli di conoscersi così a fondo da sapere dove possono colpirsi, e quanto possono farsi male”.

KUKLA

Lesley Reina Fischer, in arte KUKLA, inizia il suo percorso artistico nel 2014 firmando con Tino Silvestri (Warner Music). Finalista ad Area Sanremo con il primo singolo “Come si sta Bene”, si fa notare da personalità come Mogol e Roby Facchinetti. Con il brano “Le più belle cose” (CDF Records, 2016) ottiene oltre 500.000 visualizzazioni su YouTube e passaggi su emittenti come Radio Nel 2019 pubblica “Sharapova”, che supera le 600.000 views e viene trasmesso da Radio Kiss Kiss e oltre 70 radio regionali. Dopo una pausa per dedicarsi alla direzione di produzione cinematografica (Lateral Film), Kukla torna nel 2024 con il progetto che porta il suo nome.

Insieme all’autore Carlo Bassetti e all’art director Davide Del Mare, realizza il suo primo album “Cose dell’Amore”, uscito il 24 gennaio 2025. Il singolo “La verginità” e i videoclip successivi attirano l’attenzione di testate come Billboard Italia e Sky. A marzo 2025 pubblica “Strafatti fatti miei”, primo estratto dal doppio album “Sistema Nervoso”, previsto per la primavera 2026. Il 9 maggio segue “DADA”, secondo singolo del progetto: un brano elettronico e corrosivo che conferma lo stile tagliente e visionario di Kukla. Il 20 giugno Kukla pubblica il singolo “Signor Presidente”. Il 19 settembre pubblica il nuovo album di inediti “Periferico [Sistema Nervoso]”.

