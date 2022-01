JESS: guarda in esclusiva il backstage del video di “Nulla”

È online il videoclip ufficiale di “Nulla” (Warner Music Italy/ADA), il singolo d’esordio della talentuosa cantautrice JESS. Il video, diretto da Luca Grimaldi, è semplice ed essenziale, capace di tradurre visivamente il significato del brano di JESS, che altro non è che un disilluso grido nell’etere, un urlo generazionale che parla a tutte le persone che si trovano a sgomitare in un mondo in cui non sono a proprio agio e da cui spesso si sentono alienati.

In esclusiva potete vedere il backstage del video:

Le immagini che si susseguono, infatti, sembrano provenire da un contesto altro, al di fuori del tempo e dello spazio, una realtà quasi onirica composta da ambientazioni differenti che si distinguono dal punto di vista cromatico, quasi come se i colori andassero a rappresentare gli stati d’animo contrastanti – rabbia, disillusione, malinconia – che l’artista prova. L’unico riferimento alla vita vera e a un passato che sembra ormai irrimediabilmente lontano, è dato dallo schermo di una piccola televisione alle spalle della cantautrice, su cui appaiono gli estratti di una serie di filmati che immortalano un’infanzia felice fatta di ingenuità e spensieratezza, che con l’età adulta si è costretti inevitabilmente ad abbandonare, lasciando cadere quella benda sugli occhi che spesso si usa come scudo per proteggersi da un mondo fatto di luci e ombre.

Guarda il video di “Nulla”:

Jess, all’anagrafe Jessica Lorusso, è una cantante italiana nata a Milano. Sin da piccola coltiva una grande passione per la musica, in particolare per voce e pianoforte, strumento sul quale compone le sue canzoni.

Capisce subito che il settore musicale è la strada giusta per lei e inizia prestissimo a studiare canto e musica, per poi affermarsi nell’ambito del teatro come attrice e interprete.

Durante l’anno del lockdown riordina le canzoni scritte in precedenza e ne scrive di nuove dando il via ad un nuovo vero e proprio vortice creativo di cui “Nulla” è solo una parte.