JESS: guarda in anteprima il video “ciliegie” (live session)

“Ciliegie” è un brano dalle sonorità acustiche dove il pianoforte è, insieme alla voce, unico vero protagonista, a richiamare l’importanza di momenti semplici e genuini, come mettersi due ciliegie sulle orecchie per simulare un paio di orecchini.

«È una canzone spontanea che nasce dai profumi e dai ricordi di un’infanzia perduta, in cui la gioia per le piccole cose era ancora una cosa importante e presente» – racconta JESS – «È un’evocazione di momenti di sorellanza, piccoli frammenti di momenti vividi e impressi nella memoria per sempre, come il profumo del pane appena sfornato, la gioia di finire un puzzle difficilissimo, una passeggiata all’alba sulla spiaggia, vedere le lucciole per la prima volta. È un inno semplice all’amore fraterno e ai legami di amicizia profonda che mantengono l’anima pura e onesta, nonostante il vorticoso mondo intorno».

Con “Ciliegie” JESS saluta ufficialmente il nuovo anno dopo essersi lasciata alle spalle un 2022 ricco di traguardi e successi, che ha visto la pubblicazione degli apprezzatissimi brani “Nulla”, “Non ci sta”, che è anche stato incluso nelle playlist editoriali “Equals” e “Anima r’n’b” di Spotify, “come stai” e “lady”, anch’esso incluso per diverse settimane nella playlist “Anima r’n’b” di Spotify, con cui ha dimostrato di essere un’artista prolifica e instancabile con un universo caleidoscopico di colori, parole e melodie da raccontare e ancora da scoprire.

JESS, all’anagrafe Jessica Lorusso, è una cantante italiana nata a Milano. Sin da piccola coltiva una grande passione per la musica, in particolare per voce e pianoforte, strumento sul quale compone le sue canzoni. Capisce subito che il settore musicale è la strada giusta per lei e inizia prestissimo a studiare canto e musica, per poi affermarsi nell’ambito del teatro come attrice e interprete. Durante l’anno del lockdown riordina le canzoni scritte in precedenza e ne scrive di nuove, dando il via a un nuovo vero e proprio vortice creativo che porta alla pubblicazione, nel 2022, dei brani “Nulla”, “Non ci sta”, “come stai” e “lady”.

JESS, inoltre, è attualmente protagonista a teatro dello spettacolo “Una volta nella vita (Once)”, prodotto da Compagnia della Rancia e diretto da Mauro Simone, in tour nella stagione 2022/2023.

https://www.instagram.com/breakinjess/

ph Marco Rimmaudo