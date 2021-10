IL VUOTO ELETTRICO: guarda in anteprima il video “I Miei Avanzi”

Da venerdì 8 ottobre sarà disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “I miei avanzi” (Maninalto!/ I Dischi Del Minollo), il nuovo singolo della band bresciana IL VUOTO ELETTRICO. Il brano anticipa l’ uscita del nuovo album “Radice” prevista il il 15 ottobre.

“L’origine della mancanza di empatia è il frutto della comunicazione malata che abbiamo sperimentato fin da piccoli.- dichiara la band – silenzi e le urla hanno fatto erigere sistemi di protezione, automatismi che non possono che accompagnarci per tutto il resto della nostra vita. “Il piatto con gli avanzi” è quello che resta quando si esce da una situazione di grande sofferenza e ci si ritrova ad affrontare la vita senza la preparazione necessaria per capire quello che sta succedendo dentro di noi. Anche in questa canzone, come nel resto dell’album, c’è una pregnante sensazione di recriminazione, l’accusa rivolta a qualcuno di aver rovinato tutto fin dal principio. Infine la minaccia di ripagare con la stessa moneta chi ha tradito la trasmissione del sentimento umano (“sputtanando il DNA” e “passando il verme”). Questo singolo per noi è l’ideale grimaldello per accedere alle tematiche dell’intero album: Assenza, Mancanza e Perdita. Questa canzone parla della “Perdita” e le sue chitarre distorte e malate sono il marchio del gruppo, accompagnate da una ritmica serrata e particolarmente “drammatica”. Per il gruppo è stato subito chiaro che doveva aprire il disco e rappresentare il primo singolo.”

Il Vuoto Elettrico nasce tra Bergamo e Brescia nel 2014. Il nome del gruppo prende ispirazione dal titolo del secondo album di uno dei migliori gruppi post-rock/noise italiani: Six Minute War Madness. A maggio decide di lavorare per il disco d’esordio e si rivolge per la produzione artistica a Fabio Magistrali (Afterhours, Il Santo Niente, Ritmo Tibale, Cristina Donà, Bugo, Perturbazione, Marta sui tubi, Six Minute War Madness, A Short Apnea, Punkreas, Scisma), umanista, manipolatore di materia sonora e miglior produttore della scena indie nazionale. VIRALE è pubblicato il 03.02.2015 grazie a una co-produzione tra l’etichetta savonese DreaminGorilla Records e Banksville Records di Londra. Il successore si concretizza un anno dopo: la produzione artistica è affidata questa volta a Xabier Iriondo (chitarrista di Afterhours, Todo Modo, Bunuel) che viene reclutato per la sua capacità di trattare in maniera estremamente radicale ogni progetto con il quale decide di avere a che fare. Il nuovo disco TRAUM (uscito il 10 marzo 2017 con il supporto di un gruppo di tre etichette, “i Dischi del Minollo“, “DreaminGorilla Records“ e “La Stalla Domestica“) è un nuovo concept incentrato sulle stagioni della vita come metafora del permanere di un individuo all’interno di una casa e delle singole stanze che la compongono.

A fine giugno del 2020 il gruppo registra il nuovo disco Radice a Firenze. La produzione artistica è affidata a Marco L. Lega, mente pulsante dei primi dischi dei Marlene Kuntz (Catartica, Il Vile, Ho ucciso paranoia, Senza peso). Nel disco è presente una prestigiosa collaborazione, quella con Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori, One Dimensional Man, I Cattivi Maestri) che ha scritto a quattro mani il testo di “Il Temporale” prestando la sua voce nella registrazione del pezzo. Il disco è in uscita il 15.10.2021 con una coproduzione Maninalto! / I Dischi del Minollo (Distribuzione Audioglobe).

Durante i due tour per la promozione di “Virale” e “Traum” Il Vuoto Elettrico ha suonato in apertura a: A Toys Orchestra, Ulan Bator, Devocka, Edda, Pierpaolo Capovilla, coprendo buona parte del nord Italia con più di 70 date live.

Facebook: www.facebook.com/ilvuotoelettrico

Instagram: www.instagram.com/ilvuotoelettrico