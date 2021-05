HOKA HEY: guarda in anteprima il video “Dedalo”

Dedalo, il primo singolo rilasciato dagli Hoka Hey per il nuovo lavoro “Shelte”, ci parla di amore oltre le forme. I testi del disco, scritti dal cantante Emidio de Berardinis, sono nati quasi tutti durante il primo lockdown, in uno stato di ispirazione e di apertura di cuore. La pienezza e lo stato dell’amore, contattabile percorrendo le “vie interne”, permette di trasformare ogni cosa e risvegliarsi alla bellezza di ciò che è, senza attaccamenti, possessi o identificazioni.

Un vero e proprio cambio di paradigma che trasforma la realtà ordinaria in un inedito e luminoso punto di vista. Uno stato di pace contattabile oltre la mente, che intrappola tutti attraverso i suoi contorti labirinti. Come per Dedalo, padre di Icaro, l’unica via di uscita è aprire le ali del cuore e volare nei cieli, cioè all’interno del proprio Sole, in un contatto pieno con il proprio tutto. Ovviamente, l’amore di cui parla la band trascende ogni forma, ben aldilà di ogni amore ordinario tra individui.

Tra i numerosi testi partoriti durante la difficile fase che tutta l’umanità sta attraversando, Dedalo era stato in principio accantonato. Marcos Cortelazzo, produttore e chitarrista degli Hoka Hey, l’ha poi riscoperto ed innamoratosi da subito del suo significato ha deciso di cucirgli sopra una veste musicale che parte come un inno alla gioia sulle prime parole del testo “Fortuna vuole che l’amore ci trasforma gli occhi”! Un’esplosione di suoni che sanno di risveglio, come quando ci si innamora per la prima volta, di qualcuno ma anche di una passione, e ci si avvicina a dare un senso più profondo alle nostre vite.

Il videoclip del brano, curato da Carlotta Borghesi, sottolinea la bellezza ed il fascino per le piccole cose, viste attraverso gli occhi sognanti del bambino. Per gli Hoka Hey, infatti, i bambini sono ancora vicini e in contatto con la propria vera anima e riescono a vedere la realtà in modo sognante, con gioco e entusiasmo, colorando tutto di magia. Dedalo è un invito a contattare nuovamente la purezza oltre la mente, oltre i condizionamenti con cui siamo cresciuti, per aprire le ali sopite e volare nel sogno.

Gli Hoka Hey sono Emidio De Berardinis (testi, voce) e Marcos Cortelazzo (musiche, produttore). Un duo rock, che nasce ufficialmente nel 2018 sulla spiaggia abruzzese. All’attivo hanno il singolo “Gravità” (2019) e i due Ep “Super Legato Mantra” (2019) e “ II “ (2020). Per il mese di maggio 2021 è prevista l’uscita di “Shelter”, Ep composto da sei brani.

Il loro stile mantiene centrale il rock, ibridato con generi musicali come musica etnica, pop, elettronica e bossa nova. I loro testi parlano di mondi interiori, psicologia, spiritualità, attraverso metafore quotidiane. Il nome della band riprende il grido di battaglia di Cavallo Pazzo, e significa “Oggi è un buon giorno per morire!”. Con un grido di battaglia, gli Hoka Hey si mettono in gioco, cantando al mondo intorno, del mondo che c’è fuori e di quello che c’è dentro.

