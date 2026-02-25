HEIMAT: guarda in anteprima il video “All The Things I Could’ve Done”

Il singolo di debutto di Heimat, “All the Things I Could’ve Done”, trasforma la tensione post-punk notturna in un inno moderno e catartico. Linee di basso pulsanti, chitarre taglienti e voci crude e confessionali esprimono il rimpianto di chi vorrebbe poter cambiare il passato.

“Questa canzone esprime i sentimenti di rabbia, frustrazione e tristezza che coesistono insieme. La consapevolezza, arrivata solo ora, di ciò che la situazione fosse davvero — una situazione causata dalla manipolazione — e il rimpianto di non aver avuto questa consapevolezza in quel momento. La battaglia tra la rabbia verso coloro che ti hanno ferito e la tristezza per coloro che tu hai ferito”

HEIMAT

Heimat è un progetto musicale italo-americano nato tra Venezia e Seattle, frutto della collaborazione tra Gianluca Favero e Morgan Pettersson-Feret.

Dopo anni di tournée in Europa e nel Regno Unito come bassista e chitarrista live per Painted Vein e MØAA — condividendo il palco con artisti come Yves Tumor e suonando in festival quali Ypsigrock in Sicilia e MIL a Lisbona — Gianluca ha deciso di dare nuova vita alle proprie canzoni. Ha così unito le forze con Morgan, artista americana originaria di Seattle che si è trasferita in Italia, dando inizio allo sviluppo di un nuovo progetto musicale condiviso. La collaborazione fonde le sensibilità shoegaze e post-punk di Gianluca con le radici grunge e folk della città natale di Morgan (Seattle), intrecciando i due background diversi in una visione creativa comune e proiettata in avanti.

Tutti gli strumenti sono stati composti e suonati dal duo, e registrati, mixati e masterizzati presso il Fox Studio di Seattle e Venezia.

Website: https://heimatmusic.com

Instagram: https://www.instagram.com/heimat_band