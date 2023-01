GAE VINCI: guarda in anteprima il video “My Favorite Color”

“My favorite color” è una ballata classica degli anni ’60 caratterizzata da arpeggi di chitarre riverberanti sognanti, che grazie alla voce della cantante americana Cosette Gobat riesce a raggiungere la sua massima espressione, interpretando la canzone in modo delicato e profondo cercando di rispolverare un vecchio ricordo con un velo di malinconia. Il brano è il primo singolo che anticipa l’album di debutto “Lonely Ballads” di prossima uscita.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“My favorite color” è stato il primo brano che ho prodotto in ordine cronologico, esattamente tra gennaio/marzo del 2020 così mi è sembrato giusto rilasciarlo anche come primo singolo. Amo tantissimo le ballate degli anni 60/70 anche se ammetto che per questo brano sono stato particolarmente ispirato da band come “Mojave 3 e Mazzy Star”».

Il videoclip di “My favorite color” per la regia di Rosario Sidoti vede i protagonisti Renata Sboto e Giovanni Gallito interpretare il ruolo di due amanti che vivono la loro vita quotidiana, ma solo nel finale si capisce che non stanno più assieme, quando lui sfoglia le foto della ex nel telefono facendo intuire che tutto non è altro che un ricordo.

Gaetano Vinci in arte Gae Vinci è un produttore musicale di origini siciliane che attualmente vive a Milano e inizia la sua carriera a metà degli anni 2000.

Estremamente creativo, l’artista rifiuta di essere riconosciuto all’interno di un particolare genere musicale, le sue produzioni sono invece definite da influenze musicali, che vanno dall’elettronica al dreampop/shoegaze o al folk. La musica è scritta e prodotta da lui stesso ma si avvale spesso dell’aiuto di alcuni amici musicisti e cantanti che vengono nel suo studio.

Alla fine del 2022, ha creato la sua etichetta indipendente “BLOODONTHETRACKS” che utilizza come piattaforma per pubblicare la musica che ha prodotto.

