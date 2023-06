ERROR 404: guarda in anteprima il video “Conteremo i Giorni”

Da oggi è disponibile in digital download e in streaming “Conteremo i giorni”, il nuovo singolo degli Error 404, punk rock band lombarda che grazie a una forte attitudine e a una serie di singoli pieni di carattere si sta ritagliando uno spazio importante nella scena punk italiana. La canzone, scritta in collaborazione con Martina “Cleo” Ungarelli delle Bambole di pezza, è caratterizzata da un sound fortemente ispirato ai Green Day, con arrangiamenti influenzati dal pop.

IL VIDEO

Abbiamo deciso di lasciare che fosse la canzone ad esprimere il sentimento, nel video abbiamo voluto invece sottolineare le emozioni raccontate nel brano ma in maniera più nascosta. Lo scherzare su una questione che in realtà ti fa soffrire, abbiamo pensato sia una cosa che si vede spesso.

Il video è tra l’altro girato nella nostra sala prove che è il rifugio per tutte le nostre insicurezze. Il posto dove troviamo sempre il sorriso anche se fuori tutto va storto.

Regia: Visionary film production (Dave the creator e Niki)

CONTEREMO I GIORNI

Con questo brano vogliamo esprimere una serie di emozioni contrastanti che derivano dalla fine di una relazione importante, alternando rabbia a rassegnazione. Queste due emozioni sono frutto del pensiero del protagonista. Il senso è quello di trasmettere a chi ascolta quanto una cosa non andata per il verso giusto possa cambiare le carte in gioco nel proprio futuro. La persona che sta vivendo quell’attimo non è sicura di se stessa, l’indecisione e la rassegnazione prendono il sopravvento segnando di conseguenza il futuro. In realtà nel bridge si può trovare ciò che arriva dal cuore. Contando i giorni il personaggio continua a credere che tutto possa tornare come prima.

ERROR 404

Gli Error 404 sono un gruppo Punk Rock della provincia di Varese formati da Mirko Busato alla voce, Riccardo Montonati alla chitarra solista, Adam Pezzuolo alla chitarra ritmica, Jacopo Zaccarelli al basso e Luca Massari alla batteria. Il progetto nasce nel 2013 ma solo nel 2017 il gruppo pubblica il suo primo disco “Future Not Found” solo in copia fisica. Il gruppo inizia a suonare molto live, e fa da spalla a grandi artisti come Shandon, Rezophonic, Rumatera e Rappresaglia. Nel 2020 esce il singolo “Veleno” registrato e mixato all’Attitude Studio di Milano. Il brano fa subito capire quale sarà il nuovo sound del gruppo. Nel 2021 pubblicano la cover riarrangiata di “Come piace a me” delle Pornoriviste. Come tributo ad una band che ha segnato la loro adolescenza. Partecipano al Punk On Sea, un evento dove hanno suonato band come Raw Power, Bambole di pezza e Paolino Paperino Band.

Nel 2022 esce “Future Still Not Found” un EP di 4 brani ripescati dal loro primo disco, registrati e mixati però nuovamente e pubblicati anche in digitale. Sono pronti ad annunciare un sacco di nuovi live per l’estate del 2023 e il 21 aprile esce il loro nuovo singolo “Conteremo i Giorni”.

“Conteremo i giorni” è stato scritto da Mirko Busato e Martina Ungarelli e composto da Mirko Busato, Martina Ungarelli, Riccardo Montonati, Jacopo Zaccarelli, Adam Pezzuolo, Luca Massari. Recording: Matteo Giannelli. Mixing: Daniele Fasoli @ Phaser Studio. Mastering: Andrea Bernardi @ Eleven Mastering. Produzione: Mirko Busato, Riccardo Montonati, Jacopo Zaccarelli, Adam Pezzuolo, Luca Massari. Hanno suonato: Mirko Busato – Voce; Riccardo Montonati – Chitarra e cori; Adam Pezzuolo – Chitarra; Jacopo Zaccarelli – Basso; Luca Massari – Batteria.