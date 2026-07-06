EnriChe: guarda in anteprima il video “E se cade l’universo”

“E se cade l’universo”, è il nuovo singolo di EnriChe, un brano cantautorale intimista che unisce eleganti sonorità synth-pop ad atmosfere acustiche, dando vita a un racconto intenso e profondamente evocativo.

Al centro del brano si sviluppa la contemplazione di un amore assoluto e “cosmico”, una forza capace di trascendere i limiti umani del tempo, dello spazio e delle difficoltà quotidiane. I due protagonisti della storia si fondono con l’universo stesso, trasformando il loro legame in un’energia gravitazionale immutabile che li rende eterni e irraggiungibili. Un amore che diventa anche strumento di salvezza e rinascita, capace di “colorare” la realtà circostante attraverso la bellezza spirituale delle anime che lo custodiscono.

«Ho sempre creduto che l’amore sia l’unica dimensione in grado di trascendere lo spazio e il tempo, perché è l’unico sentimento che possiamo provare verso una persona anche se questa non esiste più da molto tempo… o non è mai esistita –Dichiara EnriChe –. Avevo un immenso bisogno di condividere questo pensiero e, attraverso la musica, dire alle persone che si amano che con la loro bellezza possono “colorare” di una nuova veste persino le stagioni, in quanto custodi del sentimento più prezioso e autentico che si possa provare».

Con “E se cade l’universo”, EnriChe firma una canzone dal forte impatto emotivo, nella quale parole e musica si intrecciano per raccontare l’amore come dimensione universale, capace di superare ogni barriera e di restituire significato al presente.

EnriChe

La musica ha sempre rappresentato per EnriChe una presenza costante e fondamentale, influenzandone profondamente la sensibilità artistica. Affascinato dai grandi cantautori italiani come Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e Lucio Battisti, e da artisti internazionali quali David Bowie, Johnny Cash, Neil Young e David Sylvian, ha trovato nella varietà dei suoi ascolti una fonte inesauribile di ispirazione. Nel corso della sua formazione ha studiato presso la prestigiosa scuola jazz Dizzie Gillespie, diretta all’epoca da Lilian Terry, e presso l’Accademia di Chitarra Classica di Bassano del Grappa, diretta dal Maestro Marco Zanchin. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo singolo, “Sospesi Noi”, seguito da altri lavori discografici presentati in diversi festival italiani e accolti con consenso sia dal pubblico sia dalla critica. Con “E se cade l’universo” prosegue il proprio percorso artistico, confermando una scrittura autentica e personale, capace di coniugare introspezione, ricerca musicale e sensibilità poetica.

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