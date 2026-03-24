DENISE BATTAGLIA feat. Enrico Gabrielli: guarda in anteprima il video “Sei Importante”

A quasi 2 mesi di distanza dal singolo cantato in dialetto romagnolo “Vita”, torna ad affacciarsi sulle scene Denise Battaglia, talentuosa cantautrice e polistrumentista classe 1992, musicalmente attiva da più di 10 anni.

Le sonorità che contraddistinguono i suoi brani sono varie e di natura poliedrica. Pur facendo parte del mondo cantautorale, risultano ben evidenti le influenze pop, folk e soul che Denise riporta nelle sue opere.

“Sei importante” è la seconda ed ultima imperdibile anticipazione dal nuovo EP dell’artista di Cesena, intitolato “L’Angelo Custode” e in uscita il 15 maggio 2026, che segna anche l’inizio della collaborazione con l’etichetta discografica Casadei Sonora, edizione musicale del Maestro Secondo Casadei, genio di un’Italia che ormai non esiste più nonché fondatore del liscio.

“Sei importante” è una canzone d’amore nata in un momento di grande stupore e meraviglia, una sorta di estasi nella quale mi perdo, ritrovandomi amalgamata con il tutto che mi circonda. In questo stato di beatitudine, mi chiedo se tutto ciò che oggi è, possa permanere nel domani. La risposta è: “domani ti voglio bene”, qualunque cosa accada porto quel bene con me. Succede così con tutto ciò che di autentico ci ha nutrito.

Per questa ragione “Sei importante” è inserito in quello che chiamiamo il capitolo dedicato all’archetipo dell’Angelo Custode, poiché la magia che accompagna certi incontri appare quasi divina e predestinata, una carezza che plasma l’esistenza.

Il brano vede la partecipazione di un ospite davvero speciale: il maestro Enrico Gabrielli, polistrumentista, compositore, arrangiatore e produttore discografico, fondatore dei Calibro 35 e membro di Mariposa, The Winstons e per un periodo anche degli Afterhours. Semplicemente uno dei musicisti italiani più influenti degli ultimi vent’anni, rispettato anche fuori dai confini nazionali con collaborazioni di prestigio con pesi massimi del calibro di PJ Harvey, Muse, Mike Patton e Damo Suzuki. Per Denise Battaglia si è occupato di suonare tutti i fiati per questo singolo.

A raccontarci la genesi di questa bella collaborazione è la stessa artista romagnola:

L’idea di collaborare con Enrico Gabrielli è nata insieme alla mia etichetta (Casadei Sonora), volevamo creare un legame con la tradizione, in particolare con l’utilizzo di alcuni strumenti tipici come il clarinetto. È stato per me un grande onore poter collaborare con Enrico, musicista e artista che stimo profondamente, e lo ringrazio per aver curato personalmente tutti i fiati presenti in questo brano.

Il tutto è stato immortalato dalla macchina da presa del regista Luca Guidi durante la sessione di registrazione al Golden Roots Studio, immersi tra musica, ciambelle e vino. Una giornata di grande bellezza creativa e umana.

Ecco le parole di Enrico Gabrielli:

In un giorno di metà gennaio ho fatto un viaggio partendo da una città del nord per raggiungere quasi il mare. E dopo aver visto il profilo di Santarcangelo di Romagna mi sono addentrato dentro una serie di serre, dove c’era uno studio di registrazione e delle persone molto accoglienti. Lì c’era Denise presa benissimo e con lei il suo brano, anche lui preso benissimo, che aspettava un inserto di fiati. Poi il tempo, si sa, è truffaldino e son dovuto andar via. Ma so che l’unico modo per ingannare il tempo è ritornare. E magari così presto sarà. In bocca al lupo Denise.

Prodotto, mixato e masterizzato da Michele Bruschi Kadesh, accompagnato dallo splendido artwork disegnato da Arianna Battaglia, “Sei importante” è disponibile da venerdì 27 marzo 2026 in streaming sulle principali piattaforme musicali, oltre che su You Tube sotto forma di videoclip.

Lasciatevi avvolgere dalle suggestioni musicali di Denise Battaglia e dai magnifici fiati di Enrico Gabrielli. Buon ascolto e buona visione!

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DENISE BATTAGLIA

Denise Battaglia è una cantautrice polistrumentista romagnola classe 1992.

Nel 2011 vince il Festival di Solarolo dove, giovanissima, attira l’attenzione di Mara Maionchi, grazie alla peculiare vocalità.

Il suo percorso di studi si conclude nel 2014, con un diploma in canto presso la Music Academy. Nello stesso anno Denise consegue il diploma in pianoforte complementare, strumento studiato da autodidatta.

Dopo un lungo percorso costellato da numerosi concerti nella veste di cantante blues e soul, Denise esordisce discograficamente nel 2020 con il singolo Myriam, seguito da Idromele nel 2021. Proprio con quest’ultimo brano si aggiudica la vittoria nella categoria Jazz al concorso “Café Unplugged” indetto da Caffè Moak e Rolling Stone.

Denise ama la filosofia e la mitologia, passione che emerge chiara dai suoi testi costantemente ispirati ai grandi classici. Le sonorità che contraddistinguono i suoi brani sono varie e di natura poliedrica. Pur facendo parte del mondo cantautorale, risultano ben evidenti le influenze pop, folk e soul che Denise riporta nelle sue opere.

Sempre nel 2021 esce Padre e madre, titolo del suo terzo singolo.

Nel 2022 apre il concerto di Brunori Sas al parco fluviale di Santa Sofia e pubblica i singoli Giungla e Ventitré, brano che ha anticipato l’uscita dell’omonimo Ep a novembre dello stesso anno.

A luglio 2023 apre lo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov a Montappone e il concerto di Emma Nolde a Fermo e partecipa alla XX edizione di Sammaurock, noto festival nell’entroterra romagnolo.

A dicembre dello stesso anno pubblica il suo primo romanzo “Io lui e Penspiero“.

Denise è stata ospite di Red Ronnie esibendosi al Nuovo Roxy Bar nel gennaio 2024 e successivamente a marzo 2025.

Tra le aperture più importanti vanno ricordate anche quella a Bob Angelini e Leo Pari allo Spazio Webo di Pesaro e quella al cantautore Scarda al Nassau di Bologna.

Il dieci maggio 2024 pubblica Tutto cambia, singolo nato dalla collaborazione con il cantautore romagnolo Edgar Allan Pop, uscito per TSCK Record.

Nello stesso anno, insieme al noto fumettista e illustratore Denis Medri, porta alla luce “Musica 2D”, progetto che abbina musica ed illustrazioni e debutta in occasione della rassegna “Vignette Musichette” all’arena San Biagio di Cesena

Lo scorso novembre Denise partecipa al Barezzi Lab, progetto che vede giovani artisti cimentarsi nella reinterpretazione originale di opere classiche composte da Giuseppe Verdi.

Tra le mura del suggestivo teatro Verdi di Bussetto, la cantautrice reinterpreta ‘Amami Alfredo’, presente nella Traviata, proponendone una versione intima e delicata, arrangiata da lei stessa per pianoforte e violoncello, arrivando poi alla fase finale del premio svoltasi presso la Casa della musica di Parma.

Nello stesso mese accetta di scrivere un brano commissionato dal comune di Rimini e facente parte di “Eleutheria”, un disco contro la violenza di genere inciso presso Farmhouse Studio di Andrea Felli. Denise presenta Un uomo una donna e un bambino, questo il titolo del brano, al teatro Galli di Rimini, accompagnata dall’orchestra con un arrangiamento per trio d’archi scritto da Marco Capicchioni.

“Il giullare” è il titolo del suo ultimo Ep pubblicato ad aprile 2025, un lavoro senza regole composto da brani teatrali, piccole suite che racchiudono al loro interno molteplici tematiche musicali e dialoghi sullo scorrere della vita ed il senso che essa talvolta sembra celare. Un’opera che osanna il tempo lento ed i piccoli piaceri.

Con il singolo “Arcobaleno Pizzichino”, presente nel medesimo ep, si aggiudica la vittoria al Premio Aniello de Vita come miglior brano originale.

“Il Giullare” tour estate 2025 ha viaggiato in diversi contesti nazionali, facendo tappa a Milano, Bologna, Siena, Foggia e Padova.

Il tour si è concluso a Cesena con il festival FuMe, nota rassegna musico-teatrale, dove Denise si è esibita integrando una personale rivisitazione di alcuni brani di Mina, in occasione di uno spettacolo a lei ispirato.

Con i singoli “Vita”, in dialetto romagnolo e “Sei importante” che la vede affiancata da Enrico Gabrielli, Denise anticipa il suo prossimo EP “L’Angelo Custode” in uscita a maggio.