CORTESE: guarda in anteprima il video “Blockbuster”



In anteprima su Rockonil videoclip di “Blockbuster”, nuovo singolo del cantautore salentino Cortese dal 3 luglio su tutte le piattaforme digitali e in radio distribuito da Believe. Nel video, diretto da Francesco Luperto per Zima Film, Cortese decide di andare a visitare il vecchio deposito impolverato del fratello, grande appassionato di cinema e di Blockbuster, collezionista di VHS sin dall’infanzia.

Sceglie una videocassetta che non riporta nessuna copertina, nessuna etichetta, nessun titolo, ed incuriosito la inserisce nel vecchio videoregistratore. Parte così un road movie che tra imprevisti, paesaggi incantevoli, litigi, passione e un colpo di scena finale, tutto quanto in una sola giornata, racconta un amore romantico e bellissimo tra i due ragazzi protagonisti.

“Blockbuster” è una canzone che racconta un amore da film che potrebbe scegliere di superare eroicamente le difficoltà e diventare un blockbuster e invece, nell’amarezza e nella sofferenza, finisce lasciando i ricordi dentro casa, la passione sottopelle, l’illusione che si possa essere amici dimenticando la poesia altissima di una relazione che ricordava solo certa bellezza mastodontica, “come i palazzi a New York, come il cielo in un deserto d’Africa di notte”.

Il gusto dell’analogico, dagli strumenti al mastering, tipico della produzione di Cortese, ritorna in questo brano, mettendo insieme la canzone d’autore, ad oggi definita indie, dove le parole e la melodia fanno da padrone nel percorso emozionale, al synth-pop che ha già firmato il sound di canzoni come “Blues Bar”, “Maldidenti”, “Gallipoli”, attraverso le prestigiose mani del producer Molla.

“Chissà perché nelle canzoni come nei film le storie d’amore tristi, soprattutto quando finiscono male, ci emozionano e ci commuovono; quindi, sono quelle che più scavano dentro l’anima. Mi è successo ancora una volta tempo fa guardando un romantic movie che poi è una rivisitazione di un blockbuster di molti anni fa, ispirato a sua volta ad un best seller della letteratura romantica inglese. E così, a metà strada tra il riflesso di quella storia nelle mie esperienze di vita e una mia esperienza di vita romanzata come dovesse essere trama di un film, ho scritto questa canzone”. – Cortese.

CHI È CORTESE?

27 settembre 1985, Gallipoli

Nato e cresciuto in Salento col mare nel naso, bellissimi tramonti negli occhi e qualche strumento sempre a portata di mano, viziato dalla bellezza. Forse per questo soffro di una sorta di voyeurismo creativo che mi spinge ad osservare il mondo, trovarne e raccontarne il bello anche dove e quando sembrerebbe non essercene.

Michele Cortese, in arte “Cortese”, cantautore salentino classe 1985. Vincitore nel 2008 della prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile, è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show televisivo The Voice, ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina. Oltreoceano ha interpretato anche ruoli iconici in musical come “Jesus Christ Superstar”, “The Phantom of the Opera”, “Evita”. Dal 2008 ad oggi ha pubblicato otto lavori discografici, il più recente è l’EP dal titolo “Che ci facciamo?” (Gennaio 2026) interamente registrato trasformando una casa nelle campagne salentine in un vero e proprio studio di registrazione con musicisti e strumenti in ogni stanza. È voce protagonista di “Mogol racconta Mogol”, uno storytelling in cui Mogol racconta i propri successi e Cortese li interpreta. Attualmente e in tour con un format dal titolo “Cortese truck”, in cui suona i propri brani non su un palcoscenico convenzionale ma dentro un furgoncino vintage.

Instagram | Tik Tok | Sito Web | Spotify