AREA765: guarda in anteprima il video “La Rivoluzione”

Esce venerdì 8 maggio in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “La Rivoluzione”, il nuovo singolo della band romana AREA 765, progetto nato in seguito allo scioglimento dell’iconica band “I Ratti della Sabina”.

Il brano affronta il tema del cambiamento lontano da ogni retorica convenzionale, trasformandolo in un’esperienza intima e profondamente umana. In “La Rivoluzione” non c’è spazio per slogan o letture puramente politiche: la rivoluzione diventa uno scarto laterale, una forma di disobbedienza silenziosa rispetto alle aspettative, un movimento interiore fatto di slanci, fragilità e possibilità. È proprio attraverso questa prospettiva inversa che il brano rivela, forse, la sua natura più autenticamente politica.

Caratterizzato da un sound marcatamente rock, il pezzo sostiene e amplifica un testo fortemente evocativo, capace di coinvolgere l’ascoltatore in un percorso emotivo e riflessivo.



“La Rivoluzione nasce dall’urgenza di confrontarsi con una parola complessa, potente e spesso abusata. Da qui si parte: dalla presunzione di ridefinire questa parola – Dichiara la band –. È stato un bell’esercizio semantico e neanche troppo facile. È già da qualche tempo che questa canzone suona nei nostri live, al punto che il pubblico più affezionato già la conosce. Ora siamo felici, ma soprattutto curiosi di vedere cosa succede facendole fare un giro più ampio.”

Con questo nuovo singolo, gli AREA765 confermano la loro identità artistica, proponendo una visione musicale e narrativa che unisce energia sonora e profondità concettuale.

AREA765

AREA765 nasce nel 2011 in seguito allo scioglimento dei Ratti della Sabina, band iconica band del panorama folk-rock italiano che dal 1996 al 2010, partendo dalla provincia di Rieti, si è imposta sulla scena musicale con 5 album in studio, 1 album live e oltre 700 concerti nelle piazze e club di tutta Italia.

Gli AREA765 sono: da Stefano Fiori (voce e principale autore), Paolo Masci (chitarra), Alessandro Monzi (violino), Valerio Manelfi (basso) e Mauro Cola (batteria). La band si presenta al pubblico per la prima volta nel maggio 2011 con un doppio live sold out al Jailbreak di Roma: sarà il primo di una lunga serie di concerti (oltre 250 ad oggi) nel quale, oltre ai brani storici dei Ratti, vengono proposti i primi inediti del nuovo progetto musicale, pubblicati poi nel 2012 all’interno di “Volume Uno”, da cui vengono estratti i singoli “Galleggiare” e “Kant Vs Dylan Dog”.

Segue nel 2014 un nuovo disco “Altro da Fare”, composto da 18 canzoni (tra cui due inediti) e molti brani estratti sia dal repertorio degli AREA765 che dei Ratti della Sabina, tutti arrangiati in chiave acustica. Gli inediti “Altro da Fare” e “L’Ultimo Tango” vedono la produzione artistica di Emanuele Colandrea.

Dopo la pausa imposta dalla pandemia, gli AREA765 pubblicano nel 2023 il nuovo un nuovo singolo “Svincoli”, mentre il 14 Febbraio del 2024 esce il singolo “Virgole”, accompagnato da un video in animazione curato dalla disegnatrice Anna Paola Bassi della Scuola Internazionale Comics di Firenze.

Nel 2026 infine la band pubblica un nuovo singolo, “La rivoluzione”, che accompagnerà i concerti della stagione estiva, nel corso dei quali vivono momenti di forte coinvolgimento sonoro alternati a momenti più intimi e delicati, senza dimenticare il passato folk-rock della band.