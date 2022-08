ARCTIC MONKEYS: ascolta il nuovo singolo “There’d Better Be a Mirrorball”

Gli Arctic Monkeys pubblicano oggi ‘There’d Better Be A Mirrorball’, la prima traccia dal loro nuovo album ‘The Car’ in uscita il 21 ottobre 2022. Il video è stato diretto da Alex Turner.

Il settimo album in studio della band, “The Car“, è composto da 10 tracce con testi del frontman Alex Turner. Dopo “Tranquillity Base Hotel + Casino”, uscito nel 2018, con “The Car” gli Arctic Monkeys esplorano un nuovo orizzonte musicale, sontuosamente orchestrato che si accosta ad alcune delle migliori e più ricche performance vocali della carriera di Alex Turner.

La versione deluxe dell’ LP sarà disponibile su vinile grigio con copertina lucida in edizione limitata sull’AM Official Store e Domino Mart. Un esclusivo LP color crema sarà disponibile nei negozi di dischi indipendenti e nei negozi HMV . “The Car” sarà disponibile anche su LP standard, CD, cassetta e digitale.

La tracklist di “The Car”:

There’d Better Be A Mirrorball

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Sculptures Of Anything Goes

Jet Skis On The Moat

Body Paint

The Car

Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Sense

Foto di Roberto Finizio