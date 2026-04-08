Tra il Vespro e la Lode del mattino, per JUNGLE JULIA ci sono le parole

Articolo di Marzia Picciano

Recentemente in un viaggio estremamente lungo in cui si finisce a parlare un po’ di tutto in maniera quasi istericamente categorica, un mio amico mi sottolineava come nelle nuove proposte fosse andata persa quell’autentica inclinazione a fare le cose per bene, nel senso di un pacchetto completo musica-testi-senso, che manco a farlo apposta gli artisti “prima” erano in grado di fare, mentre la sottoscritta invece sosteneva, essendo sommersa costantemente di proposte cantautoriali e non, che al contrario c’era davvero tantissima cura oggi, ok magari non su tutto, ma su molteplici proposte invece la cura era davvero maniacale, al massimo svaniva un po’ l’anima. Col rischio di trovarsi davanti a prodotti davvero molto fatti bene, ma ormai sostituibili.

Ora non saprei davvero dire dove si trova la verità, ma se potessi dragare per un attimo un pò di acqua al mio mulino, prenderei JUNGLE JULIA, al secolo Giulia Covitto, cantautrice di vocazione e formazione, dal coro della chiesa in Maremma all’Officina Pasolini in cui entra e si forma nel 2017, come esempio per confermare la mia tesi: a volte, nel mare magnum di proposte, o meglio, di tentativi di immergerci nel mondo dell’artista e capirlo al primo o secondo ascolto, cosa non scontata per un emergente, c’è qualcosa che, banalmente, colpisce.

L’altro ieri sera Giulia ha aperto la prima delle sue date di concerto a Milano, al Detune, a cui faranno seguito Napoli (Spring Break, 24 aprile), Bologna (Locomotiv Club, 26 aprile) e Torino (23 maggio, Blah Blah); data a cui per motivi personali non ho potuto essere presente, rosicando anche. Provo a spiegarmi meglio su questo lungo giro di parole con una domanda: quante volte ci convinciamo di seguire un istinto anche se non conosciamo completamente il terreno che andremo a percorrere?

Pochissime. Come poche sono le tracce lasciate dalla nostra artista sul fronte artistico: un primo binomio di pezzi usciti a inizio marzo, nell’EP Vespro, un’antologia ridotta all’osso, vol. 1 e vol. 2, del passaggio dall’inizio suadente della notte in Carne al suo centro oscuro di Demonio, e quindi un ulteriore doppietta di Lode di risveglio della coscienza mattutina, rilasciato il 20 marzo. Dobbiamo fidarci del nostro personale piacere, del naturale risuonare bene o meno con noi stessi per dirci: ok, fidiamoci, o almeno diamo una chance. Del resto Giulia si era presentata ai provini di X Factor con Nuotando Nell’Aria, non si passa inosservati. Infatti ora, nella sua creazione, trovo la tonalità di una voce bella e intensa (per dare un’idea: Levante), ma legata a una tonalità e modelli sonori più completamente iscritti nel rock alternativo anni ’90 e ‘00. E a una scrittura precisa ma veloce, sarà la sua voce, ma come scivola bene Carne?

Il bello è quando scontrandoci con il soggetto a cui affidiamo, sempre spauriti, la nostra attenzione (ah, se non è questo il male del secolo, prenderci troppo seriamente per non sprecare un minuto a non scoprire qualcosa di nuovo, e scoprire che non ci interessa) troviamo probabilmente una storia che magari non cercavamo davvero, ma si sposa bene con il nostro benestare. Quindi parlare con Giulia è stato anche questo. Trovare delle buone fondamenta a un progetto artistico che ha, a differenza di molti, una personalità a cui aggrapparsi.

Ci spiega perché si proceda per capitoli, a due a due. Ne manca ancora uno, quello del pomeriggio. L’album, dice, è pronto. Ma la decisione di rilasciare pezzo per pezzo il disco “è proprio una scelta che ho realizzato nel momento in cui avevo tutte le canzoni di fronte a me, e nel rendendomi conto che il filo conduttore di queste canzoni era proprio il fatto che alcune di loro si parlavano sia per mondi musicali, che per temi. Ho capito che sembrava quasi un racconto, così abbiamo (ndr lei, Daniele Fiaschi e Matteo Cantagalli e la produzione di Tommaso Colliva) scelto di iniziare dalla sera e terminare il pomeriggio successivo, proprio come se fosse una foce, che va ad aprirsi in qualche modo.”

Quindi Vespro è il capitolo un pò più crudo anche a livello musicale: un basso profondo, la voce distorta e un tema più notturno, quello dell’abbandono, ci spiega. Invece in Lode, c’è la preghiera del mattino perché è al mattino che “andiamo di più ad aprirci, ad affrontare quello che è più onirico… nella mia testa è come se ci fosse una nuova luce”.

Al Buio e Il Sonno, sottolinea Giulia, sono del resto canzoni scritte proprio nella prima fase della giornata, e lo si sente. Non si è trattato di spezzettare, bensì di allineare, di dare una solidità alla narrazione di un racconto così intimo. “In qualche modo” dice “il lavoro che abbiamo fatto, è stato quello di far comunicare tra loro le canzoni, anche a livello visivo: pensavo, comunicandosi esse tra loro e parlando dello stesso argomento, perché non creare delle storie che vadamo ad unirle? Per ogni uscita quindi abbiamo un video che si divide in due parti: è proprio un racconto, in qualche modo anche cinematografico, nella mia testa”.

Per Giulia questa tecnica è stata un metodo per andare ancora più dentro il disco, un po’ per dire, dentro se stessa. “Alla fine quello che tiene uniti tutti i brani è la mia voce, e il mio modo di raccontare, anche se musicalmente vado a toccare a mondi diversi”.

Alla fine il mondo di Giulia, quello che porta sul palco, è iniziato dalla sua infanzia, come dice lei andandone fierissima, in chiesa, come i veri cantautori, solo che lei aveva la chitarra da 25 euro che le aveva comprato suo padre. Quello è stato il suo primo palco “anche se non so quanto la religione sarebbe contenta di queste dinamiche di ego”.

Non c’è solo questo ovviamente. Giulia cresce nel Cammino Neocatecumenale, che la forma in una sorta di attenzione maniacale sulle parole: “va molto ad approfondire la parola, il senso e l’etimologia. Magari stavi per un’ora e mezza a cercare il significato di quello che c’è scritto andando da un versetto all’altro della Bibbia, saltando dalla prima lettera ai Corinzi al Vangelo di Matteo, e così via. Mi è servito molto per approfondire cosa significa un testo in sé, mi ha fatto avvicinare alla scrittura, se non sviluppare la voglia di scrivere quello che pensavo e di tirare fuori il mio mondo”. Che si tratti di pensieri o cose, pensieri da appuntare.

Oggi questo focus sulla parola potrebbe quasi sembrare anacronistico, dice Giulia. E del resto quello che ha fatto lei è stato prima studiare la scrittura, come fatto nell’Officina Pasolini, e poi pensando a come metterla in musica, “però sempre con la musica a servizio del testo”. Qui si è potuta servire di musicisti di spessore in grado di saper accompagnare vere e proprie preghiere moderne come Lode, eppure non è un esercizio facile da svolgere, perché bisogna saper contemperare le esigenze ed elevare quello che è la cifra dell’artista.

Un bilanciamento così calibrato serve ad abbracciare meglio il pensiero dell’artista sull’idea stessa di mettere una preghiera, o così tanti riferimento alla religiosità di un pensiero, al centro del processo creativo.

C’è tanta umanità nel lavoro di Giulia, a partire dall’idea di una fede che si è evoluta nella modernità, distaccandosi dal concetto cattolico di senso di colpa e del credere in Dio senza rinunciare all’idea di un’energia fa muovere cose e della reincarnazione. “Un pò come diceva il mio mito, Battiato, questa energia potenziale da qualche parte dovrà pure andare, no? Allora dico che ho fede nel progetto, perché il mondo è così ordinato matematicamente, sarebbe impossibile se non ci fosse un Dio che non è anche solo un algoritmo che mi governi il tutto”.

Non si parla di algoritmi a caso. Nel sacro, interpretare la realtà è un pò un tentativo di squarciare un velo di Maya che in realtà porta a una sorta di cul de sac se non si tiene conto del livello superiore, imperscrutabile di per sè. Nel non-sacro, quindi nel reale, invece, la realtà si scontra tra la volontà di andare oltre e il presentarsi di soluzioni che possano farlo per noi, banalmente.

Giulia osserva come con l’IA il reale, noi, ci siamo impigriti. “È un semplice strumento come tanti che esistono, come per dire, anni fa c’era l’autotune, anche se parliamo ovviamente un cambiamento molto più grande”.

“Non mi preoccupa tanto che l’IA rubi il ruolo o il potere, ma essendo strumento, è l’uomo stesso che gli dà questo potere. La cosa che mi sorprende è che ci siano delle persone che si riconoscono emotivamente in queste canzoni, fatte con IA, e che siano in classifica”. Dov’è finita la nostra intelligenza emotiva, mentre ascoltiamo l’IA e un’industria che cerca di esprimere un concetto vissuto umano, molto più complicato da rappresentare?

Come puoi allora fare si che l’AI sia a servizio, come la musica, del testo? Giulia lo ha fatto con Andrea Ciulu nei video di Al Buio e Il Sonno. “Il nostro fine era quello di non riprodurre quello che succede nella realtà, ma in qualche modo superarla. Troverei semplicistico utilizzare l’IA per girare qualcosa che si poteva semplicemente fare altrimenti. Noi volevamo rappresentare l’onirico e quindi ci è stata molto utile come strumento. È stato divertente con Andrea raccontarci i nostri sogni e cosa volevamo andare a ricreare, quindi le idee sono sempre nostre, e son pensate con un montaggio, per ogni personaggio”.

Che poi, dice Giulia, Il Sonno è molto lynchiano come sogno/video, e lei ne è sicura: se fosse stato ancora qui, sarebbe andato pazzo per l’IA alla fine anche lui. Ma sempre come strumento, ricordandosi di non impigrire la mente, e quindi, la sua parola.