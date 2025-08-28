Tornano i The Zen Circus con “un milione di anni”. Un nuovo singolo e video

Terzo estratto dall’album “IL MALE” in uscita il 26 settembre. Sold-out lo storico raduno Villa Inferno al Vidia Club di Cesena: annunciata una seconda data, il 27 settembre

“Un milione di anni” è il nuovo singolo e video di THE ZEN CIRCUS, disponibile da giovedì 28 agosto, su tutte le piattaforme digitali e terzo estratto da “Il Male”, il loro prossimo attesissimo album, già in preorder, in uscita in formato digitale il 25 settembre e formato fisico il 26 settembre, per Carosello Records.

Una ballad rock che esprime l’essenza del linguaggio musicale del Circo Zen, attraversata da una profondità emotiva che cresce nel dialogo tra chitarra e voce fino a esplodere in un’intensità corale che rimanda alla tradizione dei grandi songwriter.

The Zen Circus presentano il brano: “Cosa potrebbero capire di noi gli archeologi di un futuro lontanissimo, scavando fino a trovare i nostri resti? Fra un milione di anni l’essere umano proverà ancora dolore? Esisteremo ancora? Sarà finita l’epoca manicheista del Bene contro il Male? Di queste e tante altre cose parla questa canzone. E del fatto che comunque andrà, magari non su questo pianeta, ma la vita ci sarà ancora, e sarà bellissima. Di questo siamo certi.”

Gli Zen Circus hanno costruito un percorso in continua crescita, diventando un punto di riferimento del rock italiano con oltre venticinque anni di carriera, migliaia di concerti, un nutrito pubblico transgenerazionale, dodici album alle spalle, di cui gli ultimi sei entrati nella Top Ten delle classifiche ufficiali di vendita, la partecipazione tra i big al Festival di Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico edito da Mondadori, che ha conquistato i lettori e le classifiche stilate dai maggiori quotidiani nazionali.

Il ritorno della band, con l’uscita del tredicesimo album ormai alle porte, continua ad essere segnato da importanti novità. La prima è l’ottava edizione dello storico raduno degli Zen, “Villa Inferno”, in programma il 26 settembre al Vidia Club di Cesena, andato già sold out e a cui, vista la grande richiesta, si aggiunge una seconda data il 27 settembre. Per entrambi gli eventi l’ingresso sarà riservato esclusivamente a chi avrà acquistato online la musicassetta “Il Male – Villa Inferno Edition”, diversa per ciascuna giornata e non interscambiabile, da ritirare al Vidia Club presentando la conferma d’ordine.

La seconda riguarda il tour, organizzato da Locusta, che a pochi giorni dall’annuncio ha registrato il tutto-esaurito in prevendita nelle date di Padova e Bologna, ora raddoppiate.

THE ZEN CIRCUS – TOUR 2025

28 novembre – Padova, Hall (sold out)

Hall 29 novembre – Padova, Hall (nuova data)

Hall 03 dicembre – Milano, Alcatraz

Alcatraz 04 dicembre – Torino, OGR Torino

OGR Torino 05 dicembre – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

Teatro Cartiere Carrara 11 dicembre – Roma, Atlantico

Atlantico 12 dicembre – Bologna, Estragon (sold out)

Estragon 13 dicembre – Bologna, Estragon (nuova data)

Estragon 26 dicembre – Molfetta (BA) , Eremo

, Eremo 27 dicembre – Senigallia (AN) , Mamamia

, Mamamia 28 dicembre – Napoli, Duel

Duel 29 dicembre – Perugia, Urban

I biglietti sono disponibili su thezencircus.it e sui circuiti di prevendita di TicketOne e DICE. “Il Male”, anticipato dai singoli “È solo un momento” e “Miao”, arriva a tre anni dal precedente lavoro ed è stato annunciato con un’originale televendita diffusa sui loro canali social: una pillola video che oltre a comunicare l’arrivo del nuovo disco, invita a chiamare il numero (+39) 02 401 365 89, attraverso il quale saranno svelate diverse sorprese fino all’uscita dell’album.

