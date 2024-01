The REDNECKS: guarda in anteprima il video “In a Different Sky”

Fuori “In a different Sky“, il secondo singolo con Sorry Mom! della band romana RedNecks. La canzone affonda le radici in una profonda riflessione sul termine di una relazione amorosa, trasformandosi in un flusso di coscienza avvincente sulla capacità di cambiare e aprirsi a nuove prospettive.

“In a Different Sky” non è solo una canzone sulla fine di un amore, ma diventa uno stimolo per esplorare il processo di rinnovamento personale. La traccia esplora la possibilità di riconquistare una persona cara, ma va oltre, suggerendo anche la liberazione dalle prigioni che le aspettative, sia nostre che degli altri, possono imporre.

Il testo della canzone offre un’immagine potente: “Il cielo è il limite, ma in alcuni casi è il punto di partenza per un profondo rinnovamento”. Questa frase cattura l’essenza della canzone, suggerendo che, anche quando sembra che tutto sia perduto, il cielo offre un’opportunità di rinascita e crescita personale.

“In a Different Sky” è una fusione di emozioni e melodie avvincenti che catturano l’ascoltatore dall’inizio alla fine. La voce intensa del cantante, unita agli arrangiamenti musicali ricercati, rende la canzone un’esperienza rock unica.

Progetto nato nel 2019 i Rednecks si incontrano all’ombra del Colosseo per portare avanti il buon nome del Rock ‘n’ Roll.

Ispirati ad un autentico Southern Rock elettrico, il loro sound ha radici Blues con forti influenze Hard Rock, fino a suggestioni Grunge/Punk.

Nel 2023 firmano con Sorry Mom! con la quale escono i singoli “Rockerolla” e “In a different Sky”.