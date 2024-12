The MUSICAL BOX: a Marzo 2025 sei concerti con lo spettacolo “Genesis Live The Original 1972/1973 Show”

The Musical Box, l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e da Peter Gabriel, sarà in Italia a marzo 2025 per presentare il nuovo spettacolo GENESIS LIVE THE ORIGINAL 1972/73 SHOW.

Biglietti in vendita su:

Ticketone > clicca qui

Vivaticket > clicca qui

La band canadese famosa in tutto il mondo, dopo il grande successo del tour del 2024, porterà sul palco lo straordinario mondo dei Genesis ricreando nella sua unicità l’originale spettacolo del 1972/73, incluse alcune rarità tra cui brani come Nursery Cryme e Foxtrot. Accompagnati da una serie di strumenti vintage degni di un museo, The Musical Box daranno vita a un live irripetibile, guidando i fan, dai più nostalgici ai più giovani, in un viaggio nel tempo.

The Musical Box si sono esibiti per milioni di spettatori in tutto il mondo e hanno calcato i palcoscenici di alcune tra le più prestigiose venue come la London Royal Albert Hall e l’Olympia di Paris. Hanno condiviso il palco con gli stessi Phil Collins e Steve Hackett come guests. Acclamati per la loro storica rievocazione dei primi Genesis, citati in tutto il mondo per le loro ottime interpretazioni e ricerca di autenticità, hanno la capacità di far rivivere la magia del repertorio e dei costumi della band inglese con performance virtuosistiche, effetti speciali e strumenti vintage di grande valore.

THE MUSICAL BOX performs GENESIS LIVE, THE ORIGINAL 1972/73 SHOW

Biglietti in vendita su:

Ticketone > clicca qui

Vivaticket > clicca qui

3 Marzo 2025 – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Sala Sinopoli)

4 Marzo 2025 – FIRENZE – Teatro Cartiere Carrara (Ex Tuscany Hall)

5 Marzo 2025 – MILANO – Teatro Lirico “G. Gaber”

7 Marzo 2025 – SCHIO (VI) – Teatro Astra

8 Marzo 2025 – CIVITANOVA MARCHE (MC) – Teatro Rossini

9 Marzo 2025 – BOLOGNA – Teatro Celebrazioni

Biglietti in vendita su:

Ticketone > clicca qui

Vivaticket > clicca qui