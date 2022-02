THE BEATLES: “Get Back – The Rooftop Concert” il leggendario concerto disponibile in streaming

Il 30 gennaio 1969 i Beatles misero in scena la loro ultima esibizione dal vivo sul tetto del quartier generale dell’Apple Corps a Savile Row a Londra. Per la prima volta, l’audio completo della leggendaria esibizione è stato remixato in stereo e in Dolby Atmos da Giles Martin e Sam Okell ed è stato reso disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Dopo l’uscita ampliata e remixata di Let It Be Special Edition, della docuserie diretta da Peter Jackson in tre episodi “The Beatles: Get Back” in esclusiva su Disney+ e dell’omonimo libro da collezione, i fan dei Fab 4 di tutto il mondo potranno gioire di molti altri eventi e tributi dedicati ai Beatles.

Oltre alla docuserie disponibile su Disney+, l’indimenticabile concerto debutterà in Italia esclusivamente nelle sale IMAX® dal 9 al 13 febbraio in una versione di 60 minuti.

Il concerto, che appare nella sua interezza nella docuserie originale di Peter Jackson The Beatles: Get Back disponibile su Disney+, è stato ottimizzato per gli schermi IMAX, rimasterizzato in digitale nella qualità dell’immagine e del suono di The IMAX Experience® con la tecnologia proprietaria IMAX DMR® (Digital Remastering).

The Beatles: Get Back to Let It Be, sarà inoltre un’innovativa mostra multimediale che aprirà alla Rock & Roll Hall of Fame il 18 marzo 2022 e durerà fino a marzo 2023 e che consentirà ai fan di immergersi in un’incredibile esperienza grazie alla quale si ritroveranno alle prove e alle sessioni di registrazioni dei Beatles del gennaio 1969 e potranno assistere in prima persona all’ultima esibizione sul tetto della Apple, il tutto realizzato con strumenti originali, vestiti, testi scritti a mano e altri oggetti unici, tra cui molti presi in prestito direttamente dagli artisti stessi. Durante lo svolgimento della mostra sono previsti altri eventi speciali, tra cui interviste, proiezioni di film, panel e altro e saranno annunciati nel corso dell’anno.

Il 28 gennaio Norah Jones ha pubblicato sul suo canale YouTube due video tributi dei brani “I’ve Got A Feeling” e “Let It Be” tratti dall’album dei Beatles “Let It Be”. Entrambe le canzoni sono state eseguite live con la sua band sul tetto dell’Empire State Building di New York.

Il 29 gennaio, The Beatles LOVE del Cirque du Soleil ha debuttato con un video tributo all’esibizione sul tetto di “Get Back” (LOVE Version), con i membri del cast dell’acclamata produzione teatrale al The Mirage Las Vegas, giunta al suo 15° anno di svolgimento.