SIMONE VILLA: ascolta in anteprima l’album d’esordio “Villanesimo”

The Noisy Factory e NEEDA Records presentano “Villanesimo”, album del cantautore torinese Simone Villa in uscita su tutte le piattaforme digitali dal 30 maggio. Si tratta del primo disco da solista di Simone Villa, un concept album composto da otto tracce che sono di fatto il manifesto del Villanesimo, un pensiero filosofico inclusivo che invita a dedicarsi con coraggio e passione alla realizzazione dei propri sogni.

“Il Villanesimo propone un’alternativa allo smartworking e al posto fisso, spingendo l’individuo ad un viaggio in interrail alla ricerca di sé stesso, tra emozioni autentiche, avventure, imprevisti e immancabili difficoltà, il tutto condito da entusiasmo e un po’ di sana follia”. – Simone Villa.

Pur essendone il cantautorato il genere di riferimento, “Villanesimo” non si può definire l’album di un classico cantautore italiano perchè, nonostante la chitarra acustica faccia quasi da tre d’union in tutto il disco, si notano molte diverse influenze e generi: dal rock degli anni Sessanta, energico, vibrante, rappresentato dalla scelta di suoni di tastiere e synth, al colorato pop italiano anni Duemila, dal rock and roll viscerale delle chitarre elettriche (lievemente) distorte.

Le maggior parte delle canzoni del disco sono state pre-prodotte da Mano Manita (nome d’arte di Marco Giorio) e da Simone Villa, prodotte e vestite da Fabio Grande (Colombre, Maria Antonietta, Galeffi, ecc.) a Roma e poi masterizzate da VDSS Studio.

SIMONE VILLA

Simone Villa scrive, canta e balla canzoni. Già in tenera età sviluppa interesse e una certa inclinazione per la musica, il teatro e lo spettacolo. Canta per casa con un inseparabile microfono finto, risponde al telefono con stacchetti musicali e trova presto il suo posto come attore e presentatore a recite e spettacoli. Coltiva queste passioni frequentando vari corsi di musica, teatro, ballo e recitazione ma in particolare si focalizza sul canto. Si laurea poi in cinema, comunicazione e grafica e inizia a lavorare in azienda come grafico a Torino e poi a Milano.

Parallelamente, già dagli anni del liceo, muove i suoi primi passi nel panorama musicale underground italiano come frontman di svariate formazioni indie, rock, pop e blues (come i The Buskers street band) con le quali si esibisce come buskers nelle principali piazze italiane collezionando centinaia di spettacoli.

Ma arriva il punto in cui questo non gli basta più: decide così di abbandonare il “posto fisso” per giocare la sua più grande sfida: dedicarsi completamente ed esclusivamente alla sua più grande passione, la musica.

Inizia così un processo creativo del tutto inedito: nel 2023 con la collaborazione del cantautore Mano Manita (coautore delle musiche) e del produttore Fabio Grande (Lil Kvneki, Colombre, Galeffi, Maria Antonietta, ecc.), esordisce con il suo primo progetto discografico, pubblicando alcuni singoli ed esibendosi nei primi live sperimentando diverse formazioni (band, duo, trio con violino).