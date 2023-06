GRETA BRAGONI: ascolta in anteprima il singolo “Va Bene”

«”Va bene” è un brano con il quale metto a fuoco lo stato d’animo che mi ha accompagnato in un determinato periodo della vita.È una confessione ed una presa in giro: non mi piaceva assolutamente ammetterlo, ma non stavo bene, nonostante avessi preso l’abitudine di rispondere che era davvero tutto ok.

Mi sempre sentita a mio agio nell’essere sola e distante rispetto alle altre persone e ho avuto paura che, soprattutto durante la pandemia, questa situazione degenerasse.»

GRETA BRAGONI · Va Bene

Greta Bragoni è una cantante con un background che va dal grunge al blues, passando per il soul, con alle spalle diverse esperienze live e in studio.

Negli ultimi anni, gli studi vocali e musicali, hanno contributo all’aumento dell’esigenza di scrivere e comporre le proprie canzoni.

Obiettivo: sperimentare, ricercarsi ed evolvere come persona ed artista per trovare un’identità compiuta.

Nei brani, i primi scritti in italiano, si parla soprattutto di sensazioni ed emozioni provate in determinati periodi, mentre gli arrangiamenti richiamano il mondo musicale di provenienza della cantante, con sonorità pop, soul e RnB.

Tra gli artisti che l’hanno ispirata maggiormente: Selah Sue, H.E.R, Jorja Smith, Venerus, Mahmood, Etta James, Nirvana.

Crediti

Testo e musica: Greta Bragoni

Produzione, mix e master: Daniele Sartori

Voce registrata da Daniele Spatara presso gli studi di Zebra Soundz

Cori registrati da Larsen Premoli presso Rec Lab Studios