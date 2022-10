DUOCANE: ascolta in anteprima streaming il disco “Teppisti in azione nella notte”

“Teppisti in azione nella notte” è il primo full length dei Duocane, micidiale power duo pugliese composto da Stefano Capozzo (basso e voce) e Giovanni Solazzo (batteria), amici di vecchia data e musicisti in svariati altri progetti (Banana Mayor e Turangalila su tutti).

Anticipato dal dissacrante singolo “Neqroots” (un omaggio a cuore aperto ad un mitico calciatore del Bari degli anni ’90), l’album d’esordio della band è il seguito ideale dei primi due EP “Puzza di giovani” (2019) e “Sudditi” (2020), ed esce autoprodotto il 12 ottobre 2022, su compact disc oltre che in streaming e digital download.

8 tracce in bilico tra math-rock, stoner, noise e alternative, dall’approccio ironico e dissacrante ma dalla resa sonora assolutamente devastante. L’attitudine senza fronzoli è da sempre la base dell’espressione artistica e di ogni loro comunicazione musicale, verbale e visuale.

Dopo “Sudditi” abbiamo cominciato ad accumulare in pochissimo tempo una grossa quantità di materiale al quale volevamo dare una struttura più ragionata e ordinata. La cosa ha richiesto tempo e fatica, per la prima volta la nostra visione sanguigna e sudata si univa ad una ricerca di sonorità nuove (vibrafono, elettronica, lo-fi ballad) che hanno richiesto un’attenzione inedita per noi. Non abbiamo di certo dimenticato quello che siamo: odiamo le menate, i filtri instagram e le chiacchiere di circostanza, vogliamo solo suonare e sudare. Ma a questo giro abbiamo cercato di dare una forma più compiuta e studiata alle composizioni, delle strutture nette e taglienti che riescano a coniugare spontaneità e ricercatezza.

“Teppisti in azione nella notte” è stato registrato, mixato e masterizzato presso il Death Star Studio di Marco Fischetti a cavallo tra il 2021 e il 2022. Nel disco hanno collaborato: Alessandro Vitale del Lentisco Studio (sax contralto), Enrico Carella e Marco Fischetti (tastiere ed effetti), Michele Gabriele De Luisi (viola e violino), Gianluca Luisi (vibrafono).

FACEBOOK: https://www.facebook.com/search/top?q=duocane

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/duocane.sg/

I Duocane nascono nel 2019 e da allora incidono più o meno un Ep o un disco all’anno. “Puzza di giovani” del 2019, e “Sudditi” del 2020. Ora “Teppisti in azione nella notte”(2022) e un altro capitolo in cantiere. Stefano Capozzo insegnante e artista visuale, alla voce e al basso, e Giovanni Solazzo, operatore sociale coi migranti e batterista. I rispettivi lavori influenzano costantemente testi e attitudine. Il tema dei migranti, l’infanzia e la marginalità sono temi inesauribili e sorprendenti quando esplorati in maniera non retorica e nuova. Amici da anni e musicisti in svariati altri progetti (Banana Mayor, Turangalila) si uniscono perché per un periodo sono tornati a vivere a pochi metri l’uno dall’altro, e non succedeva da anni, bisognava festeggiare suonando. La semplicità dell’approccio senza fronzoli è da sempre la base dell’espressione artistica e di ogni loro comunicazione musicale, verbale e visuale.