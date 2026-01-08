Esce il 30 gennaio la colonna sonora “STRANGER THINGS: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”

Il 30 gennaio esce in digitale, CD, vinile e musicassetta “STRANGER THINGS: SOUNDTRACK FROM THE NETFLIX SERIES, SEASON 5”, la colonna sonora della 5a stagione di STRANGER THINGS.

Pubblicata da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5” è disponibile in digitale al link: https://open.spotify.com/intl-it/album/6N4nk94nsszB2LvgS6dKfC.

È stata annunciata la linea di vinili colorati in edizione limitata in collaborazione con Amazon, Target, Walmart e Sony Music Store.Il nero standard, il red smoke esclusivo di Amazon e il blu smoke esclusivo di Target.

“Stranger Things: Soundtrack” include brani chiave della quinta stagione, provenienti da periodi differenti e di stili diversi. L’album della colonna sonora è stato ideato e prodotto dai fratelli Duffer e Nora Felder. Nora Felder, due volte candidata ai Grammy e vincitrice di un Emmy, è stata supervisore musicale di Stranger Things sin dall’inizio della serie; nel 2022 ha vinto l’Emmy Award per la migliore supervisione musicale per Stranger Things. L’album compilation è prodotto dai fratelli Duffer e Rob Santos.

Questa la tracklist di “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix series, season 5”

1. “Rockin’ Robin” – Michael Jackson

2. “I Think We’re Alone Now” – Tiffany

3. “Fernando” – ABBA

4. “Mr. Sandman” – The Chordettes

5. “Pretty In Pink” – The Psychedelic Furs

6. “Heroes” – David Bowie

7. “The Trooper” – Iron Maiden

8. “Here Comes Your Man” – Pixies

9. “Sh-Boom” – The Chords

10. “Oh Yeah” – Yello

11. “Human Cannonball” – Butthole Surfers

12. “Heart and Soul” – Floyd Cramer

13. “Sweet Jane” – Cowboy Junkies

14. “To Each His Own” – Freddy Martin & His Orchestra

Legacy Recordings ha pubblicato gli album delle colonne sonore di Stranger Things per ciascuna delle sue stagioni. La prima raccolta, “Stranger Things: Music from the Netflix Original Series” (2017), che include molti successi degli anni ’80 delle prime due stagioni, ha debuttato nella Top 10 della classifica Billboard US Top Soundtracks e ha ottenuto una nomination ai Grammy per la migliore colonna sonora compilata per i media visivi. “Stranger Things: Music from the Netflix Original Series, Season 3” (2019) ha seguito con quindici brani abbinati a una registrazione originale del cast. Nel 2022, Legacy ha pubblicato “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4”, che includeva “Running Up That Hill (A Deal with God)” di Kate Bush, “Detroit Rock City” dei KISS, un remix di Bryce Miller/Alloy del brano “Separate Ways (Worlds Apart)” dei Journey e molto altro. La colonna sonora ha mantenuto la posizione numero 1 nella classifica Top TV Songs di Billboard per tre mesi consecutivi e ha anche ricevuto una nomination ai Grammy nella categoria Miglior colonna sonora compilata per i media visivi.

L’attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things è stata creata dai fratelli Duffer e prodotta da Upside Down Pictures & 21 Laps Entertainment con i fratelli Duffer come produttori esecutivi, insieme a Shawn Levy della 21 Laps Entertainment e Dan Cohen.