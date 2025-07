STING incanta Roma con il suo tour 3.0: il racconto del concerto all’Auditorium Parco della Musica

Dopo l’annullamento per maltempo della data prevista a Bassano del Grappa, è toccato a Roma accogliere Sting nella splendida cornice della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”. Una serata che ha mantenuto la promessa: regalare al pubblico italiano un concerto intimo e potente, tra classici indimenticabili e nuove sfumature sonore.

Il tour mondiale “STING 3.0” vede sul palco una formazione ridotta all’essenziale: Sting, il fidato chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas (già con Mumford & Sons e Maggie Rogers). Un trio affiatato che ha reinventato il repertorio del leggendario artista con freschezza, eleganza e una forte carica emotiva.

La scaletta ha spaziato tra i brani iconici dei Police – Message in a Bottle, Walking on the Moon, So Lonely, Every Breath You Take – e i momenti più poetici della carriera solista di Sting, come Fields of Gold, Mad About You, Shape of My Heart, senza dimenticare l’ultimo inedito I Wrote Your Name (Upon My Heart), pubblicato nel 2024.

🎟️ Prossimo appuntamento: 9 luglio 2025 nella spettacolare Villa Manin di Codroipo (Udine)

STING – la scaletta del concerto di Roma

Message in a Bottle (The Police)

I Wrote Your Name (Upon My Heart)

If I Ever Lose My Faith in You

Englishman in New York

Every Little Thing She Does Is Magic (The Police)

Fields of Gold

Never Coming Home

All This Time

Mad About You

Heavy Cloud No Rain

Driven to Tears (The Police)

I Saw Three Ships (Come Sailing In) (traditional)

Can’t Stand Losing You / Reggatta de Blanc (The Police)

Shape of My Heart

Walking on the Moon (The Police)

So Lonely (The Police)

Desert Rose

King of Pain (The Police)

Every Breath You Take (The Police)

Fragile