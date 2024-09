Spotify lancia daylist in tutto il mondo e in nuove lingue, italiano compreso

Durante il corso della giornata, l’umore cambia, e così anche la musica che si ascolta. Spotify è lieta di annunciare l’espansione di daylist, una nuova playlist sempre in cambiamento che evolve con noi attraverso la giornata. Da oggi, questa amatissima playlist sarà accessibile ad ancora più utenti nel mondo e in ancora più lingue, fra cui l’italiano.



Aggiornandosi molteplici volte nel corso della giornata, daylist offre una serie di playlist altamente specifiche per ogni versione di noi. Per dirlo in modo semplice, è la nostra giornata in una playlist. Essendo una delle più popolari funzioni Spotify, in grado di guidare la discovery musicale, l’abbiamo vista diventare sempre più popolare dopo il lancio in 65 mercati. Inoltre:

Il 70% degli utenti giornalieri continua ad utilizzare daylist settimana dopo settimana;

Il numero di utenti che richiedono daylist nel loro mercato è cresciuto del 118% dall’inizio di quest’anno;

daylist è una delle features più popolari su Spotify e guida la discovery;

daylist è l’esperienza personalizzata più condivisa su Spotify, con milioni di share da parte fan nei mercati in cui è attualmente disponibile;

A partire da oggi, daylist sarà disponibile agli utenti Premium e Free di tutto il mondo, nelle seguenti 14 nuove lingue: arabo, catalano (Spagna), francese, francese canadese, tedesco, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese, spagnolo, spagnolo messicano e turco.