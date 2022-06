Speciale Music Awards 2022: biglietti in vendita per lo show dell’8 settembre all’Arena di Verona

Uno show entusiasmante, in compagnia di alcuni tra i più importanti artisti italiani, per vivere una magica serata di fine estate, in cui non mancheranno le sorprese, sulle note dei grandi successi musicali del 2022.

I biglietti per assistere all’evento SPECIALE MUSIC AWARDS 2022 sono finalmente disponibili.

La line – up è ancora top secret – così come i conduttori di questa edizione – ma gli organizzatori assicurano che il pubblico non sarà deluso dall’evento, che si preannuncia ricco di colpi di scena e special guest.