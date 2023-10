SPEAKEASY: ascolta il nuovo brano “Che cosa ti spinge a vivere?”

Gli Speakeasy e le loro atmosfere graffianti e senza tempo continuano a stupire! Dopo un esordio carico di energia e di nostalgia con i singoli Noia e Giro classico, la band brianzola torna a far parlare di sé con un nuovo brano inedito, più riflessivo nei temi ma altrettanto incalzante nel sound. Che cosa ti spinge a vivere?, questo il titolo, sarà disponibile a partire dal 29 settembre su tutte le piattaforme via Capitol Records Italy.

Scritto a cavallo tra il primo e il secondo lockdown del 2020, nasce da un’improvvisazione in sala prove e da una forte esigenza espressiva: vuole essere innanzitutto un tentativo di rispondere alla pressante domanda presente nel titolo, di placare i propri demoni interiori e trovare un equilibrio. Racconta Rocco, il frontman e songwriter della band: “Quando abbiamo scritto questo brano una certezza ce l’avevo: la laurea non mi sarebbe mai servita. Mi laureai il 19 febbraio 2020. Due giorni dopo è scoppiato il covid. Lo presi come segno del destino e, in quel periodo di incertezza globale, cercai di fare chiarezza su me stesso. Da un lato ero convinto di non voler continuare su quella strada e di intraprendere un altro percorso, ma non sapevo bene neppure quale. Il risultato si è tradotto in un’apatia esistenziale che ancora oggi mi porto dietro”. Il testo riporta inoltre citazioni del celebre saggio autobiografico e naturalistico di Henry David Thoreau Walden ovvero vita nei boschi, una lettura che ha accompagnato l’artista durante tutto quel periodo.

Gli Speakeasy, prima ancora che una band, sono un gruppo di amici provenienti dalla Brianza; cresciuti con un’intensa gavetta tra palchi e sale prove (il nome è un omaggio ai locali clandestini della tradizione americana), hanno fondato il gruppo a settembre 2018. Dopo un lungo periodo di rodaggio coinciso con la pandemia da Covid19, cominciano a scrivere i primi brani in inglese e in italiano.

Nel 2022 iniziano a lavorare a nuovo materiale con il produttore Matteo Cantaluppi (Bugo, Dente, Ex Otago, Francesco Gabbani); dopo l’esordio in Capitol con il brano Noia ad aprile 2023, nell’estate dello stesso anno pubblicano Giro classico, il loro secondo singolo ufficiale.

Ascolta “Che cosa ti spinge a vivere?” qui: https://capitol.lnk.to/CCTSAV