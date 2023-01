Shazam condivide le previsioni per il 2023 e segnala 10 artisti da tenere d’occhio

Ogni giorno, Shazam riceve decine di milioni di richieste da parte di utenti di tutto il mondo che vogliono saperne di più sull’artista che si cela dietro la canzone che hanno appena scoperto. Questi Shazam possono provenire da qualsiasi luogo, dai social media, dalle pubblicità, dalle auto, dai bar, dai centri commerciali, e questo li rende uno strumento potente per prevedere la prossima classe di superstar globali.

Oggi Shazam presenta la sua playlist annuale Previsioni per il 2023, una selezione di 50 brani di artisti che sono pronti a vivere un anno di svolta. Inoltre, Shazam mette in evidenza 5 artisti della lista che hanno il potenziale per sfondare a livello globale nel 2023 e, per la prima volta, 5 artisti che stanno guadagnando popolarità a livello locale. Sulla base dei dati e degli algoritmi predittivi di Shazam, uniti all’esperienza del team editoriale globale di Apple Music, questa incredibile selezione di artisti mostra i primi indicatori di crescita futura: uno slancio precoce e costante nell’attività di Shazam e tendenze di scoperta in più di un Paese.

Guardando alle previsioni dello scorso anno, Shazam ha dimostrato, ancora una volta, la sua capacità di scoprire talenti da ogni angolo del mondo prima di qualsiasi altro servizio. Artisti come l’incredibile Ayra Starr, che è stata una delle cinque previsioni di Shazam lo scorso gennaio, è entrata nella Global Top 10 di Shazam a ottobre ed è ora annunciata come artista da tenere d’occhio nel 2023 da altre piattaforme. Guardando agli stream, diversi artisti elencati hanno visto le loro riproduzioni più che raddoppiate su Apple Music in tutto il mondo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022, rispetto ai 12 mesi precedenti, tra cui Ivan Cornejo (+329%), DannyLux (+189%), Mina Okabe (+217%), La Zarra (+308%) e Lojay (+696%).

Complessivamente, circa la metà degli artisti presenti nella playlist Shazam: Previsioni per il 2022 è entrata nelle Top 200 nazionali di Shazam e nella Top 100 giornaliera di Apple Music. Questi artisti sono stati presenti in 44 classifiche di Shazam e in 148 classifiche di Apple Music. Tre artisti sono entrati nella Top 10 nazionale di Shazam e 13 in quella di Apple Music. Due artisti sono entrati nella Top 10 nazionale di Shazam e sette in quella di Apple Music, a dimostrazione dei risultati straordinari ottenuti da questi artisti nel corso del 2022.

Dieci artisti da tenere d’occhio nel 2023, secondo le previsioni di Shazam

5 artisti con un potenziale di svolta globale

Ice Spice

· Origine: USA

· Genere: Pop, Rap/Hip Hop

· Primo Shazam: Hollywood, USA (6 Marzo 2021)

· Da quando è uscito ad agosto, il successo di Ice Spice “Munch (Feeling You)” è stato una colonna portante della classifica Hip-Hop/Rap di Shazam, con un picco al n. 11.

“Shazam mi è sempre stato utilissimo ogni volta che avevo bisogno di trovare il titolo di una canzone in riproduzione“, racconta Ice Spice ad Apple Music. “Sono felice che esista!“.

Rosa Linn

· Origine: Armenia

· Genere: Indie Pop, Folk Pop, Pop

· Primo Shazam: Payyannur, India (10 Sep 2021)

· Con “SNAP”, la concorrente armena all’Eurovision ha realizzato una delle 100 canzoni più shazamate del 2022, un brano folk-informale su un break-up in lingua inglese che ha trovato un pubblico su TikTok e che ha portato al picco di Shazam in ottobre, mesi dopo la competizione. Ha ottenuto otto Shazam No.1 in Europa e in Asia.

“Per me è molto bello che persone di tutto il mondo possano scoprire la mia musica attraverso [Shazam]“, dice Rosa Linn ad Apple Music. “Possono sentire la canzone, apprezzarla e scoprire immediatamente che sono io a cantarla. Guadagno fan e ascoltatori e questo ha un impatto diretto sullo streaming“.

charlieonnafriday

· Origine: USA

· Genere: Hip Hop/Rap

· Primo Shazam: Kirkland, USA (26 Aug 2020)

· “Enough”, un ispirato ibrido pop-rap, ha conquistato le classifiche Shazam di 40 paesi.

“Ho usato Shazam come fan da sempre“, racconta charlieonnafriday ad Apple Music. “È stato un momento davvero emozionante per me quando ho capito che i miei fan avrebbero usato Shazam per ascoltare la mia musica nello stesso modo in cui io ho fatto, e continuo a fare, per i miei artisti preferiti“.

Young Miko

· Origine: Puerto Rico

· Genere: Latin Urban

· Primo Shazam: San Juan, Puerto Rico (16 July 2021)

· “Riri” è stata la canzone più shazammata di Young Miko fino ad oggi, tanto che i suoi Shazam di tutti i tempi hanno raggiunto il massimo a settembre.

“Shazam, secondo me, è una delle migliori piattaforme musicali“, dice Young Miko. “Essere in grado di scoprire canzoni e identificare un suono che ti piace, per me, è fantastico. Grazie a Shazam molte persone hanno scoperto la mia musica e sanno che continueranno a venire“.

Benson Boone

· Origine: USA

· Genere: Pop

· Primo Shazam: San Jose, USA (15 Oct 2021)

· Benson Boone ha fatto il suo debutto nella classifica globale di Shazam lo scorso anno con due canzoni che sono entrate nella top 200, ottenendo ciascuna più di un milione di Shazam: “GHOST TOWN” e “In The Stars”.

“Il mio manager mi manda sempre gli screenshot delle canzoni di tendenza su Shazam“, racconta Benson Boone ad Apple Music. “Quando vedo il mio nome in alto in quella lista mi fa impazzire sapere che la gente vuole sapere quali sono le mie canzoni!“.

5 artisti che stanno guadagnando popolarità a livello regionale

Carterefe

· Origine: Nigeria

· Genere: Worldwide, Afrobeats

· Primo Shazam: Enugu, Nigeria (29 July 2022)

· Il primo singolo di Carterefe si è piazzato in 13 diverse classifiche nazionali di Shazam, tra cui la n. 1 in Nigeria, Camerun e Ghana.

“Shazam ha sostanzialmente contribuito a dare impulso alla mia carriera musicale fino a questo punto“, ha dichiarato Carterefe ad Apple Music. “Avere il sound è stato un passo, ma Shazam ha reso più facile connettermi come artista a nuovi ascoltatori che potrebbero non avermi conosciuto prima di aver sentito il sound da qualche parte e di aver avuto la possibilità di Shazamarlo. In un click il nuovo utente è direttamente su una qualsiasi delle mie piattaforme digitali per ascoltare ciò che ho, è stato davvero d’impatto e voglio davvero dire che lo apprezzo personalmente, per ciò che ha fatto per la mia carriera musicale e per altri suoni fondamentalmente“.

Adé

· Origine: France

· Genere: French Pop

· Primo Shazam: Port Louis, Mauritius (20 Nov 2020)

· “Tout savoir” è stata la prima canzone di Adé a superare il mezzo milione di Shazam. Dalla settimana di uscita è stata ogni giorno nella classifica Shazam in Francia, per oltre 200 giorni consecutivi.

“Shazam è uno strumento molto potente per un nuovo artista perché non ha bisogno di promozione“, ha dichiarato Adé ad Apple Music. “È solo un ponte tra la musica e gli ascoltatori. Lo uso molto nella mia vita quotidiana e ci costruisco le playlist“.

Munic HB

· Origine: Spain

· Genere: Hip Hop/Rap, Trap

· Primo Shazam: Madrid, Spain (1 Dec 2020)

· L’anno scorso “Pico y Pala” è stato in classifica su Shazam in nove paesi della Spagna e dell’America Latina.

“Shazam mi ha indubbiamente aiutato molto nella mia carriera“, ha dichiarato Munic HB ad Apple Music. “Soprattutto in un caso come il mio, quando una canzone ha un grande successo a livello globale e vedi nell’app tutti questi posti in cui pensi che non ti conoscano affatto, e qualcuno sta ascoltando la tua canzone e qualcun altro ne è attratto e la shazamma, è come la cosa più organica che possa accadere alla tua musica. E viceversa, è lo stesso quando sono in un club o a un evento e qualche sound attira la mia attenzione, posso entrare in contatto con quell’artista“.

natori

· Origine: Japan

· Genere: J-Pop

· Primo Shazam: Tokyo, Japan (7 Sep 2022)

· “Overdose” di Natori è stato il singolo di debutto più shazammato nell’ambito del J-Pop dell’ultimo anno.

“Credo che Shazam sia un’importante porta d’accesso per far scoprire la mia musica, soprattutto in questo stile di vita frenetico in cui viviamo“, ha dichiarato Natori ad Apple Music.

KEITYN

· Origine: Colombia

· Genere: Latin, Latin Urban

· Primo Shazam: Bogota, Colombia (28 Oct 2021)

· La canzone più shazammata di KEITYN, “El Egoísmo”, con Mike Bahía e DEKKO, ha trascorso due settimane nella Top 10 di Shazam Perù Discovery e un mese nell’intera classifica nazionale delle Top 200.

“Shazam è stato di grande aiuto perché ci sono canzoni che abbiamo sentito all’improvviso per strada, o da qualche altra parte, e non osiamo chiedere di che canzone si tratta“, ha detto KEITYN ad Apple Music. “Ma se ne abbiamo la possibilità, basta aprire [Shazam] e ci dirà il nome [della canzone]. E penso che questo sia stato fantastico, perché nessuna canzone può passare inosservata“.