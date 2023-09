SAMUSPINA: da dj e producer al primo palco live al Carroponte

Intervista di Stefania Clerici – foto di Rossella Mele

Con COME SI FA ha dato un primo assaggio del suo talento, in CERCAVO TE ha portato uno scossone alla primavera e con SE TI VA ha battuto il tempo dell’estate: uscito da poco con l’ultimo singolo È TARDI ORMAI, SamuSpina si presenta al pubblico per la sua prima serie di Live, in apertura del tour estivo di Tananai.

Lo abbiamo incontrato post concerto a Milano per una breve intervista, in occasione dell’uscita del suo primo videoclip, ed ecco cosa è successo nel bella serata estiva di inizio settembre.

Rockon: Dopo Torino a luglio, eccoti di nuovo ad aprire i live di Tananai: come sta andando questa esperienza sui palchi?

Samuspina: Torino è stato veramente bello, quando sono stato avvisato dalla notizia che sarei stato supporter per i suoi concerti ero veramente contento, soprattutto per Milano, la mia città. Per me è la prima “cosa seria” e grande che ho fatto, è andato tutto molto bene, il pubblico era reattivo alla mia sessione ed è stato fantastico. Anche oggi è andata benissimo, con il dj set iniziale e la stessa selezione di brani cantanti da me.

Rockon: Raccontaci della tua attività di dj e producer e come arrivi a comporre musica tua?

Samuspina: Io ho iniziato come dj prendendo ispirazione dai festival americani e olandesi, che ho seguito fin dall’inizio. Poi ho cominciato a scrivere miei pezzi strumentali e a suonarli, piacevano e dal progetto precedente in cui pubblicavo come Danny Trexin, è nato ora SamuSpina. Questo è un progetto poliedrico perchè ha la scrittura e il canto, posso fare un po’ tutto, continuando a fare dj set e allargando il mio pubblico, mantenendo il mio stile.

Rockon: É uscito il nuovo singolo “é tardi ormai”, ce ne parli?

Samuspina:

Sono super felice che finalmente sia uscito, perchè è una delle mie prime produzioni, ma è rimasto li per qualche tempo. Pur essendo un pezzo molto malinconico e cupo, è uno dei pezzi più importanti di quello che comporrà il progetto a cui sto lavorando. La parte strumentale era nel pc da circa 2 anni, mentre la scrittura è più recente, negli ultimi 10 mesi è uscita questa song, totalmente mia.

Proprio oggi è uscito il videoclip del brano, girato per le strade di Bristol, di notte che ho il piacere di presentarvi:

Rockon: Hai intenzione di proseguire su questa scia solista o per il futuro prevedi collaborazioni?

Samuspina: Assolutamente sì, mi piacerebbe collaborare con altri artisti: per me la musica è condivisione, non puoi stare tra te e te, è bello scrivere con altri, produrre con altri. è qualcosa che vedo possibile nel futuro, anche se nel primo progetto vorrei rimanere me stesso, continuando a comporre nella mia cameretta, nel mio studio e i miei pensieri… e poi si vedrà come andranno le cose e se ci sarà spazio per collaborazione.

Rockon: Un’ultima domanda sul testo di uno dei tuoi pezzi “Vorrei essere normale, vorrei non pensare”: è normale non pensare di questi tempi per essere “normali”?

Samuspina: Il significato di quella canzone e di quel pezzo è che non vorrei essere come gli altri mi vedono da fuori, non vorrei cambiare per accontentare le persone che mi vorrebbero in un modo diverso da come sono. La canzone dice “Non so come si fa ad essere normale…”, penso che gli altri mi vorrebbero così, mentre io vorrei rimanere diverso e non pensarci soprattutto.