SALMO: compie 10 anni il disco culto “Hellvisback”

Compie oggi 10 anni “Hellvisback”, il disco culto di Salmo che nel 2016 ha cambiato le regole del gioco e segnato un vero turning point per la scena rap italiana, ridefinendone suoni, linguaggi, ambizioni. Nel 2016, in un periodo di grande transizione per il genere, Salmo è riuscito a ristabilire equilibri e gerarchie imponendo una visione forte, personale e definitiva, e andando deliberatamente in controtendenza rispetto alle mode dominanti dell’anno.

Un lavoro che ha rotto gli argini, portando nel mainstream un’estetica radicale e un’attitudine senza compromessi, in una formula inedita per il panorama nazionale. Con all’attivo 200.000 copie vendute complessivamente, Hellvisback ha influenzato un’intera generazione di artisti e spostato in avanti l’asticella di ciò che il rap italiano poteva essere: più feroce, più libero, più contaminato.

Nel 2026, esattamente 10 anni dopo, Salmo si prepara a consegnare al suo pubblico un nuovo atto creativo che guarda oltre la semplice celebrazione. Dopo aver acceso la scintilla iniziale e alimentato l’attesa tra i fan, Salmo cala oggi l’asso annunciando l’album “HELLVISBACK 10 YEARS LATER” (Sony Music Italy), fuori venerdì 3 aprile e disponibile da ora per il pre-order nel formato Doppio Vinile rosso autografato (https://sme.lnk.to/salmo_hellvisback).

Interamente prodotto da Salmo, il progetto prende forma in un nuovo artwork che richiama l’iconografia originaria per trasformarla: l’elemento della maschera, che ritorna come simbolo chiave, si inserisce in una nuova estetica che filtra il passato attraverso dieci anni di evoluzione personale e artistica.

“HELLVISBACK 10 YEARS LATER” riporta al centro le tracce di un disco unico nel suo genere (comprese le due arrivate con la Platinum Edition) per riaffermare come certe opere appartengano a una tensione artistica in continua evoluzione, e si spinge ancora più avanti con tre brani inediti.

Il primo, “10 AD”, che fa da apripista al progetto, sarà fuori ovunque da stanotte accompagnato da un videoclip dalla grana in b/n: scritto e prodotto da Salmo, “10 AD” è un brano-manifesto lucido e affilato, senza filtri né concessioni, che intreccia vissuto personale e osservazione sociale.

In attesa della release di “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, Salmo è pronto a portare tutta la sua energia dal vivo sui palchi dei principali festival estivi: il 12 giugno a Firenze @ Firenze Rocks, il 2 luglio a Padova @ Sherwood Festival, il 10 luglio a Napoli @ Ex Base NATO, il 12 luglio ad Asti @ AstiMusica e il 25 luglio nella sua Sardegna, all’Ippodromo di Arzachena, per il Lebonski Park.