Ronnie Wood: “I Rolling Stones pronti a tornare in tour nel 2027 con il nuovo album”

I Rolling Stones guardano ancora al futuro. Lo conferma Ronnie Wood in un’intervista a Eleonora Bagarotti, giornalista del quotidiano Libertà, in occasione del suo concerto al Lucca Summer Festival. Il chitarrista ha parlato del nuovo album Foreign Tongues, del divertente rapporto con Keith Richards e dei progetti della band, lanciando anche una notizia destinata a far felici i fan: gli Stones puntano a tornare in tour nel 2027.

L’entusiasmo con cui Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno presentato il nuovo disco, tra eventi a New York e Londra, racconta una band che non ha voglia di fermarsi, nonostante un’età media che si aggira sugli 81 anni. Un entusiasmo che, nelle parole di Wood, emerge anche dal lavoro svolto in studio insieme al produttore Andy Watt. “Sono molto soddisfatto di Foreign Tongues, e lo siamo tutti“, racconta il chitarrista. “Penso che quest’album sia un concentrato del mondo dei Rolling Stones: blues, rock, grandi ballate e country. Rough and Twisted è un omaggio ai nostri riferimenti musicali, come Muddy Waters ed Elmore James, mentre la cover di You Know I’m No Good vuole essere un tributo ad Amy Winehouse, rimanendo fedele all’originale“.

Wood descrive anche il clima creativo che ha accompagnato la registrazione del disco, sottolineando il ruolo di Andy Watt e il rapporto speciale con Keith Richards. Tra gli episodi più divertenti raccontati a Libertà, c’è una battuta del compagno di sempre: “Keith mi ha detto: Puoi metterci la glassa e le ciliegine, ma la torta sono io“. Un’ironia che, secondo Wood, accompagna da sempre lo storico compagno. “A volte penso che Keith sia uno dei Monty Python con una chitarra“, scherza.

Ripercorrendo una carriera lunga oltre sessant’anni, Wood rivendica con orgoglio il proprio ruolo nella storia del rock. “Credo di poter entrare tranquillamente nel club dei ‘padri del rock’. Anche Fearless, la mia raccolta che ripercorre sessant’anni di musica, racconta questo percorso“.

Ma il passaggio più atteso riguarda il futuro della band. Alla domanda su un possibile nuovo tour dei Rolling Stones, Wood risponde senza esitazioni. “Sì, assolutamente. Ci siamo divertiti tantissimo durante il party di lancio dell’album a Londra. Stiamo bene, siamo in salute, amiamo il nostro pubblico e queste nuove canzoni. Non vediamo l’ora che arrivi il 2027“. Parole che alimentano le aspettative dei fan di tutto il mondo. Dopo l’uscita di Foreign Tongues, i Rolling Stones sembrano dunque pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia, dimostrando ancora una volta che il tempo è soltanto un dettaglio. Almeno per loro.