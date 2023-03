POSTMODERN JUKEBOX: la pop-jazz sensation in autunno in concerto a Firenze, Milano, Torino e Roma

La pop-jazz sensation di New York, Postmodern Jukebox, sarà in Europa per un lungo viaggio che la porterà anche in Italia con quattro tappe del Life In The Past Lane Tour: giovedì 28 settembre 2023 al Tuscany Hall di Firenze, venerdì 29 settembre al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, sabato 30 settembre al Teatro Colosseo di Torino e domenica 1° ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3yfarGF

«I tempi cambiano e le mode vanno e vengono, ma – come una Jaguar XK-E del 1961 – il sound classico del passato si apprezza con l’età. Che tu sia un appassionato di vinili o un fashionista di TikTok, salta a bordo con noi per un viaggio indimenticabile attraverso 100 anni di musica senza tempo!» – Scott Bradlee

Il tour di Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox Life In The Past Lane è una celebrazione dei più importanti generi musicali del Ventesimo secolo, fusi in una maniera unica con le hit più popolari dell’era moderna, impreziosite da una patina perfetta di vintage e modernariato. Questa macchina del tempo musicale sbarcherà in Europa nei prossimi mesi per accompagnare il pubblico in uno straordinario viaggio attraverso epoche musicali passate con un ensemble che riunisce alcuni dei cantanti, musicisti e ballerini di tip tap più entusiasmanti di oggi.

POSTMODERN JUKEBOX

Giovedì 28 Settembre 2023 – FIRENZE

Tuscany Hall – via Fabrizio de André angolo Lungarno Aldo Moro, 3

Primo settore: € 45,00 + prev.

Secondo settore: € 40,00 + prev.

Terzo settore: € 35,00 + prev.

Venerdì 29 Settembre 2023 – MILANO

Teatro Lirico Giorgio Gaber – via Larga, 14

Poltronissima: € 55,00 + prev.

Prima poltrona: € 49,00 + prev.

Seconda poltrona: € 45,00 + prev.

Prima galleria: € 40,00 + prev.

Seconda galleria: € 35,00 + prev.

Sabato 30 Settembre 2023 – TORINO

Teatro Colosseo – via Madama Cristina, 71

Poltronissima: € 52,00 + prev.

Poltrona A: € 43,00 + prev.

Poltrona B: € 43,00 + prev.

Galleria A: € 35,00 + prev.

Galleria B: € 35,00 + prev.

Domenica 1° Ottobre 2023 – ROMA

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone / Sala Sinopoli – via Pietro de Coubertin, 30

Platea numerata: € 50,00 + prev.

Galleria: € 40,00 + prev.